Во Франкфурте-на-Майне, Германия, генетический анализ возбудителей малярии указал на три независимых случая завоза инфекции. Как сообщает Der Spiegel, заражения, вероятно, были связаны с тремя разными инфицированными комарами, которые, предположительно, попали во Франкфурт из Западной Африки.

Три генетические группы возбудителя

Исследование провели в Институте тропической медицины в бельгийском Антверпене. Специалисты сравнили родство возбудителей в образцах крови инфицированных пациентов и отнесли их к трем генетически различным группам.

Руководитель управления здравоохранения Франкфурта Петер Тиннеманн заявил, что эти результаты поддерживают предположение о передаче инфекции тремя разными комарами. В то же время результаты анализа свидетельствуют против подозрения, что переносчиками паразита Plasmodium falciparum могли быть местные комары.

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Восемь инфицированных и трое умерших

Летом малярию диагностировали у восьми человек: шестеро из них были сотрудниками аэропорта Франкфурта, еще двое проживали в соседнем районе Шванхайм. В конце лета умерли двое сотрудников аэропорта и один житель района.

У пациентов выявили тропическую малярию — наиболее тяжелую форму болезни, которая может иметь смертельное течение. Так называемая аэропортовая малярия возникает, когда инфицированные комары попадают в Германию самолетами из регионов распространения малярии.

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