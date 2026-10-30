В Бразилии исследователи в эксперименте на мышах установили, что изнурительные физические нагрузки без достаточного восстановления изменяют регуляцию дофамина в гиппокампе — области мозга, связанной с памятью и регуляцией эмоций. Как сообщает News-Medical, результаты были опубликованы в журнале Neuroscience.

Восемь недель интенсивных нагрузок

Ученые разделили животных на две основные группы. В первой мыши бежали на беговой дорожке до изнеможения, чтобы оценить эффект однократной острой нагрузки. Для второй группы воспроизвели режим, похожий на чрезмерные тренировки в спорте высоких достижений.

Мыши из второй группы тренировались в течение восьми недель с постепенным увеличением нагрузки. На последней неделе они выполняли по две тренировки в день, между которыми было лишь четыре часа на восстановление. Исследователи проанализировали гиппокамп животных, измерив уровни дофамина, серотонина и белков, связанных с выработкой нейромедиаторов, в том числе тирозингидроксилазы и VMAT2.

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Дофамин оставался повышенным в фазе отдыха

После однократного забега уровень дофамина у мышей повышался вскоре после завершения упражнения. Наиболее заметный результат зафиксировали в группе с длительными интенсивными тренировками: уровни дофамина и тирозингидроксилазы — фермента, отвечающего за его синтез, — оставались повышенными в течение 48 часов после теста на работоспособность, в период отдыха животных.

Авторы не обнаружили существенных различий в уровнях серотонина. В то же время исследование не измеряло сон, бодрствование или тревожность животных. Координатор работы, профессор Школы физического воспитания и спорта Университета Сан-Паулу Аделино Санчес Рамос да Силва, отметил, что подобные изменения у людей могли бы помочь исследовать возможную связь между чрезмерными тренировками, регуляцией мозга и нарушениями сна. Авторы планируют изучать, какие биологические системы первыми демонстрируют отклонения от ожидаемой полезной адаптации к физическим упражнениям.

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