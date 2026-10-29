Исследователи из Канады и США установили, что рацион родительских пар мышей с высоким содержанием жира был связан с задержкой раннего моторного развития и различиями в строении мозга их потомства в молодом взрослом возрасте. Как сообщает News-Medical, отдельный рацион с высоким содержанием сахара не вызвал значимых изменений объема конкретных участков мозга после статистической поправки на множественные сравнения.

Пять вариантов рациона

В исследовании родительские пары мышей C57BL/6J распределили на пять групп с разным содержанием жира и сахарозы в пище. Контрольный рацион содержал 13% калорий из жира и 12% сахарозы. В одном из рационов доля сахарозы составляла 34% по массе при 12% калорий из жира, а в других вариантах доля жира достигала 42%, 43% или 60% калорий.

Животные получали назначенное питание в течение шести недель до спаривания, а самки продолжали получать его во время беременности и лактации. На 21-й день после рождения всех детенышей переводили на стандартный контрольный рацион. Такой дизайн позволил сосредоточиться на влиянии питания в перинатальный период, однако не позволил отделить вклад матери и отца или влияние отдельных этапов развития.

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Задержка рефлекса и изменения на МРТ

На седьмой день жизни детеныши из трех групп с высоким содержанием жира демонстрировали в среднем 27,7% успешных попыток перевернуться со спины на лапы, тогда как в контрольной группе этот показатель составлял 72,8%. Этот рефлекс исследователи использовали как один из ранних показателей моторного развития. У самцов, подвергавшихся только воздействию высокого содержания сахара, успешное выполнение рефлекса, напротив, фиксировали раньше.

Примерно на 65-й день жизни ученые провели магнитно-резонансную томографию высокого разрешения 157 фиксированных мозгов потомства и оценили относительные объемы 185 двусторонних участков. У потомства групп с рационами, в которых 43% калорий поступало из жира, и с сочетанием высокого содержания жира и сахара зафиксировали меньший относительный объем мозолистого тела. В группах с 60% жира и комбинированным рационом меньшим был относительный объем участка 30 поясной коры.

Больше всего структурных различий — в 12 участках — выявили у потомства родителей, получавших рацион с высоким содержанием жира и сахара. Среди них были большие относительные объемы участка 32 поясной коры и островковой доли. Авторы также сравнили выявленные анатомические паттерны со 135 моделями мышей, связанными с расстройствами аутистического спектра. Сходство с отдельными подгруппами таких моделей не доказывает наличия аутистического поведения и не объясняет механизм структурных изменений.

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