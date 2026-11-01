Власти округа Накуру в Кении привлекли медицинских работников, участвовавших в борьбе со вспышкой Эболы в Западной Африке в 2014–2015 годах, а также в реагировании на COVID-19. Они будут помогать реагировать на возможные случаи Эболы вдоль Северного транспортного коридора, сообщает Nation Kenya.

Подготовка больниц

По словам члена исполнительного комитета округа по вопросам здравоохранения Стивена Курии, медики в учреждениях повышенного риска прошли дополнительное обучение по выявлению подозрительных случаев и реагированию на них. Обучение завершилось практическими симуляциями в больницах Лангаланга и Найваша.

Участники отрабатывали взаимодействие с общинами, скрининг пациентов, безопасное обращение с ними, перевозку на машине скорой помощи, лабораторное тестирование и использование средств индивидуальной защиты. Округ сотрудничает с Министерством здравоохранения Кении и Amref Health Africa в Кении. Больницы Лангаланга и Найваша определены как изоляционные центры для реагирования на Эболу.

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Контроль транзитных пунктов

Эксперты и органы здравоохранения назвали как минимум восемь городских центров Накуру вдоль Северного коридора уязвимыми транзитными пунктами. Среди упомянутых мест — Май-Махиу, Лонгонот, Найваша, Гилгил, Кикойпей, Пайплайн и Салга. Там останавливаются водители грузовиков, в том числе из Уганды и Демократической Республики Конго.

По данным издания, Кения зарегистрировала девять подтвержденных случаев Эболы, включая две смерти. Первый завозной случай был зафиксирован 6 октября: мужчина прибыл в Найроби из Демократической Республики Конго через Уганду, был госпитализирован и умер. Остальные восемь случаев, по данным издания, напрямую связаны с родственниками или медиками, имевшими тесный контакт с первым пациентом.

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