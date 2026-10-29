В Киеве 14 % проверенных образцов пищевых продуктов содержали промышленно произведенные трансжиры в количестве, превышающем установленную норму. Эксперты исследовали в общей сложности 100 образцов в столичных супермаркетах, сообщает ВОЗ.

По предварительным результатам исследования, в 86% из 100 образцов содержание трансжиров соответствовало установленным нормам. Превышение было выявлено в отдельных образцах сладостей, сыров, мороженого, сырных десертов и переработанного мяса.

В то же время это не означает, что все продукты этих категорий содержат избыток трансжиров. Определить опасный продукт только по его категории потребитель не сможет.

Образцы были отобраны летом 2026 года в супермаркетах Киева. В лабораторию их передали без информации о производителе или бренде, чтобы обеспечить независимость исследования.

С октября 2023 года в Украине действует ограничение на содержание промышленно произведенных трансжиров в пищевых продуктах — не более 2 г на 100 г всех жиров.

Промышленно произведенные трансжиры являются одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ВОЗ, с их потреблением связывают более 278 тысяч смертей в мире ежегодно.

В 2023 году ВОЗ исследовала продукты во Львове. Тогда 70 % проверенных образцов соответствовали требованиям законодательства относительно содержания трансжиров. Однако напрямую сравнивать эти результаты с киевскими не стоит: львовское исследование охватывало не только супермаркеты, но и киоски, а также точки уличной торговли.

С 2025 года Госпродпотребслужба проводит национальный мониторинг содержания промышленно произведенных трансжиров в продуктах питания.

В случае выявления превышений территориальные органы службы принимают предусмотренные законодательством меры. В частности, операторов рынка привлекают к устранению нарушений, отзыву продукции и недопущению её дальнейшего оборота.

Исследование FEEDcities дополняет государственный мониторинг и помогает оценивать состав распространенных продуктов и определять, где необходимы дальнейшие меры.

Источник: РБК-Украина

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