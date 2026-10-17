Всемирная организация здравоохранения усиливает готовность к возможным вспышкам Эболы в 22 странах и территориях региона Восточного Средиземноморья, оказывая приоритетную поддержку Джибути, Сомали и Судану. Регион охватывает части Африки, Азии и Европы, сообщает UN News.

Подготовка на фоне конфликтов

По данным ВОЗ, в странах этого региона в настоящее время не зафиксировано случаев Эболы. В то же время конфликты, перемещение населения и перегруженные системы здравоохранения осложняют подготовку к возможному изменению ситуации.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на этой неделе назвал регион эпицентром глобальных гуманитарных потребностей. Более 117 миллионов человек на оккупированной палестинской территории, в Судане, Сирии, Йемене и других местах нуждаются в гуманитарной помощи для выживания.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка готовности и поставки

С июля по сентябрь ВОЗ направила миссии в Джибути, Сомали и Судан, чтобы оценить готовность национальных систем и определить проблемы в эпиднадзоре, лабораторных возможностях, профилактике инфекций и инфекционном контроле, лечении пациентов и координации чрезвычайных мер.

Организация помогает устранять выявленные пробелы посредством обучения, технической поддержки, поставок медицинских материалов и учебных симуляций. ВОЗ также подготовила региональные контрольные списки готовности, инструменты для планирования действий в чрезвычайной ситуации и технические рекомендации, а также предоставила лабораторные материалы, рекомендации для путешественников и ресурсы для работы с общинами.

Несмотря на принятые меры, ВОЗ фиксирует пробелы в раннем выявлении болезни, лабораторном подтверждении случаев, обеспечении средствами индивидуальной защиты и ресурсами для реагирования. Усиление готовности происходит после смертельных вспышек заболевания, вызванного вирусом Бундибугио, в Демократической Республике Конго и Уганде, а также подтверждения в Кении случая, связанного с ДР Конго.

Читай нас в