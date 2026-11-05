Всемирная организация здравоохранения в новом докладе заявила, что шесть мер в сфере климата и здоровья могут предотвращать примерно 1,6 млн смертей ежегодно и обеспечивать 3,9 трлн долларов экономических выгод в год. Как сообщает Health Policy Watch, оценки были обнародованы накануне климатического саммита COP31 в Анталье, Турция.

При этом 1,2 млн из прогнозируемых спасенных жизней ВОЗ связывает с реформой ценообразования на ископаемое топливо. Она предусматривает отмену субсидий на уголь, нефть и газ, а также повышение налогов, чтобы цены учитывали ущерб от загрязнения воздуха и изменения климата. По расчетам организации, такая реформа также могла бы обеспечить правительствам дополнительные 5,4 трлн долларов доходов ежегодно.

Меры в сфере здравоохранения

Пять других мер — системы раннего предупреждения об опасной жаре, устойчивые к изменению климата услуги водоснабжения, санитарии и гигиены, а также переход домохозяйств на более чистые виды топлива для приготовления пищи — могут в совокупности предотвращать около 360 тыс. смертей в год. ВОЗ оценивает их стоимость примерно в 35 млрд долларов ежегодно и указывает на потенциальную отдачу в 24 доллара на каждый потраченный доллар.

В частности, системы предупреждения о жаре в 57 странах, где они отсутствуют, могли бы сохранять примерно 100 тыс. жизней в год. Переход от древесины, древесного угля и керосина к газу, электричеству или усовершенствованным плитам, согласно оценке доклада, способен предотвратить еще около 90 тыс. смертей ежегодно.

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Условия и оговорки

Прогноз ВОЗ предполагает, что все 168 охваченных стран проведут полную реформу цен на ископаемое топливо, а к 2030 году будет обеспечен всеобщий доступ к безопасной питьевой воде, санитарии и чистому топливу для приготовления пищи. При этом в докладе не оценены расходы на реформу цен на топливо, в частности на поддержку домохозяйств и перевозчиков из-за возможного удорожания энергоносителей.

Health Policy Watch также обращает внимание, что расчет наибольшей части ожидаемого эффекта от налоговой реформы опирается на анализ МВФ с данными за 2019 год. Авторы комментария в The Lancet признали, что оценки воздействия ценообразования на ископаемое топливо требуют дополнительного изучения.

Заявленные 3,9 трлн долларов являются совокупной стоимостью выгод, а не чистым экономическим результатом после вычета расходов. По подсчетам Health Policy Watch на основе данных доклада, чистые выгоды для пяти мер, стоимость которых ВОЗ оценивала отдельно, составляют около 844 млрд долларов в год.

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