Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка Эболы, начавшаяся в Демократической Республике Конго, становится более сложной, поскольку случаи заболевания теперь есть в странах Восточной и Западной Африки. Нигерия на этой неделе подтвердила первый случай заражения штаммом Бундибуджио. Об этом сообщает Al Jazeera.

Региональный директор ВОЗ в Африке Мохамед Джанаби отметил, что ситуация со вспышкой стала более сложной. Нигерия стала четвертой африканской страной, затронутой вспышкой, объявленной в ДР Конго в середине мая. В Кении, ДР Конго и Нигерии фиксировали активные или недавние случаи штамма Бундибуджио. В Уганде случаи были ранее в этом году, однако в августе страну объявили свободной от Эболы.

Выясняется происхождение инфекции

Медики устанавливают источник заражения первой пациентки в Нигерии — уроженки Уганды и жены швейцарского дипломата, работающего в Абудже. Власти Уганды заявляли, что женщина путешествовала по восточной части ДР Конго перед транзитом через Уганду. В то же время ВОЗ и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний не получили подтвержденных данных о ее поездке в ДР Конго.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Швейцарское правительство сообщило Reuters, что пациентка, вероятно, заразилась во время пребывания в Уганде. Власти Уганды отвергли эту связь. Представитель ВОЗ в Нигерии Павел Урсу сказал, что предоставленная организации информация не содержала данных о поездках женщины за пределы Уганды.

Проверяется возможный контакт в аэропорту

Руководитель направления готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации Africa CDC Вессам Манкула сообщил, что первая пациентка в Нигерии и первый пациент в Кении 3 октября покинули Энтеббе. Проверяется возможный контакт между ними в аэропорту. Следователи также выясняют, какие медицинские учреждения в Абудже посещала пациентка между появлением симптомов и госпитализацией через 48 часов.

В Кении после первого случая подтвердили еще восемь, а органы здравоохранения отследили все 135 контактов первого пациента. В Нигерии отслеживают 44 контакта, хотя позднее были выявлены и другие. В ДР Конго с мая умерли более 4 тысяч человек из более чем 9 тысяч подтвержденных случаев. Africa CDC предупредил о чрезвычайно серьезной угрозе: уровень летальности в ДР Конго приближается к 50%.

Читай нас в