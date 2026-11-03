Исследователи оценили экономические потери Соединенного Королевства от смертей, связанных с водой, в 2023 году примерно в 933 млн фунтов стерлингов. Как сообщает News-Medical, ученые Университета Портсмута провели исследование совместно с Королевским обществом по предотвращению несчастных случаев RoSPA и Национальным форумом по безопасности на воде.

В 2023 году в Соединенном Королевстве произошло не менее 659 смертей, связанных с водой. По расчетам авторов, это составило 15 557 потерянных потенциальных лет жизни. Исследователи использовали данные базы Water Incident Database, фиксирующей смерти, связанные с водой, и оценили каждый потерянный год жизни в 60 тыс. фунтов — сумму, которую HM Treasury применяет при оценке государственных расходов.

Потерянные годы жизни по странам

Авторы отметили, что утопления часто происходят среди молодых людей, в частности мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Согласно исследованию, вследствие непреднамеренных смертей в воде в Англии было потеряно не менее 5 464 лет жизни, в Уэльсе — 1 087, в Шотландии — 1 076, в Северной Ирландии — 127.

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Приведенная оценка не включает расходы на спасательные операции и лечение, а также последствия для людей, переживших инциденты в воде, но получивших длительную инвалидность. Поэтому реальная социальная и экономическая стоимость, по мнению авторов, может быть выше.

Призывы к профилактике

Исследователи призвали усилить политическую координацию профилактики утоплений, улучшить сбор данных и развивать обучение безопасности на воде в школах. Они также выступают за назначение единого министра, ответственного за безопасность на воде, и долгосрочное финансирование Water Incident Database, финансирование которой, согласно материалу, заканчивается в январе 2027 года.

Авторы также обратили внимание на связь риска утоплений с повышением температуры. Предыдущая работа той же команды показала, что число непреднамеренных утоплений увеличивается на 7,2% на каждый градус Цельсия выше 15°C, а в случаях, связанных с алкоголем, — на 22%. Исследователи предлагают вводить погодные предупреждения, связанные с риском утопления.

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