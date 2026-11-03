В Южной Корее исследователи выявили связь между частым потреблением продуктов с высоким содержанием сахара и более высоким риском рака молочной железы. У женщин, потреблявших более двух порций таких продуктов в неделю, риск был на 28% выше по сравнению с участницами, употреблявшими одну порцию в месяц или реже, сообщает News-Medical.

Данные более 71 тысячи участниц

Авторы работы проанализировали данные 71 264 корейских женщин в возрасте от 40 до 69 лет из когорты Health Examinees. За участницами наблюдали в среднем 9,2 года и зарегистрировали 713 новых случаев рака молочной железы.

Рацион оценивали с помощью анкеты, охватывавшей 106 продуктов питания. В группу продуктов с высоким содержанием сахара исследователи включили газированные напитки, традиционный корейский сладкий чай, торты и печенье, сладости, сладкие хлопья, мороженое, а также джем и масло.

Результаты по отдельным продуктам

Наивысший квартиль потребления сахара именно из таких продуктов также был связан с повышением риска рака молочной железы на 28% по сравнению с наименьшим квартилем. Употребление мороженого не реже одного раза в неделю ассоциировалось с повышением риска на 26%, хотя эта оценка находилась на границе статистической значимости. Употребление сладких хлопьев не реже одного раза в два месяца связали с риском на 34% выше, чем среди тех, кто не ел их вообще.

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В то же время исследователи не выявили статистически значимой связи с риском рака для общего потребления сахара, сахара из фруктов, самих фруктов, углеводов или жиров. Также не зафиксировали значимых ассоциаций отдельно для газированных напитков, тортов и печенья, сладостей, джема и масла, а также традиционного корейского сладкого чая.

Ограничения исследования

Работа носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает, что сладкие продукты вызывают рак молочной железы. Исследователи оценивали питание только в начале наблюдения и не разделяли природные и добавленные сахара. У них также не было подробных данных о подтипах и стадиях рака, а также о менопаузальном статусе на момент установления диагноза.

Авторы статьи, опубликованной в European Journal of Nutrition, отметили, что для оценки возможной связи необходимы дальнейшие исследования с повторными измерениями рациона и данными о подтипах заболевания.

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