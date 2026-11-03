При сценарии, при котором глобальная температура будет на 2,75°C выше доиндустриального уровня, смертность, связанная с волнами жары, может вырасти во всех шести исследованных регионах мира. Наибольший рост — более 95% — исследователи смоделировали для Южной Америки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале npj Clean Air, сообщает News-Medical.

Жара будет длиться дольше

Авторы использовали экстремально жаркие условия 2018–2019 годов как основу для моделирования климата при уровнях потепления на 2°C и 2,75°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Нынешний климат в работе соответствовал примерно 1,1°C потепления.

В модели неизменными оставили атмосферную циркуляцию, антропогенные выбросы, численность населения, базовые уровни смертности, уязвимость людей и их способность адаптироваться. Поэтому расчеты не являются прогнозом будущего числа смертей, а показывают влияние самого потепления при фиксированных нынешних условиях.

При сценарии потепления на 2,75°C связанная с жарой смертность возрастала примерно на 82% в Африке, на 67% в Австралии, на 59% в Северной Америке, на 45% в Азии и на 37% в Европе. В отдельных районах количество отдельных волн жары могло уменьшиться, однако сами периоды жары становились на 5–10 дней длиннее — в частности, в частях Северной Африки, на Аравийском полуострове и на юге США.

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Загрязнение менялось неравномерно

В то же время моделирование показало, что при потеплении на 2,75°C концентрации приземного озона и связанная с ним смертность в целом снижались во многих регионах. Смертность, связанная с мелкодисперсными частицами PM2.5, также снижалась в Азии, Африке, Европе и Северной Америке, но в Южной Америке росла.

Исследователи связывают региональные различия с изменениями атмосферной химии, выведением озона из атмосферы, испарением нитрата аммония, природными выбросами и образованием пыли. Вклад отдельных компонентов аэрозолей в работе отдельно не оценивали.

В модельных оценках для 2018–2019 годов наибольшее бремя смертности, связанной с PM2.5, приходилось на Азию и Африку — в среднем 100 и 57,7 случая на миллион населения соответственно. В Европе главным фактором среди рассмотренных было воздействие волн жары — 148,5 случая на миллион человек. Авторы подчеркивают, что оценки смертности от жары, озона и PM2.5 рассчитывались отдельно, поэтому их нельзя складывать или вычитать для определения общего баланса смертей.

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