Обострения хронической боли в пояснице, вызванные движением, связаны с повышенной активностью так называемой сети пассивного режима работы мозга. Это система взаимосвязанных областей, которая активируется во время саморефлексии, воспоминаний об автобиографических событиях или непроизвольного блуждания мыслей, сообщает Live Science.

Как проводили исследование

В исследовании, опубликованном 5 октября в British Journal of Anaesthesia, приняли участие 114 взрослых с хронической болью в пояснице. Такую боль определяют как состояние, продолжающееся не менее трёх месяцев. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии учёные оценивали изменения кровотока в мозге, которые являются косвенным показателем его активности.

После первоначального сканирования исследователь поднимал ногу каждого участника, пока боль в спине не усиливалась. Ногу удерживали в этом положении 10 секунд, а затем опускали. Мозг сканировали сразу после движения и сравнивали результаты с предыдущими снимками. В среднем участники сообщали об увеличении интенсивности боли на 23%.

Исследователи зафиксировали усиление кровотока в областях мозга, участвующих в обработке боли и движения. Одновременно повысилась активность ключевых зон сети пассивного режима. Соавтор исследования, нейробиолог Калифорнийского университета в Сан-Диего Фадел Зейдан, отметил, что команда ожидала скорее снижения активности этой сети и повторно проверяла результаты.

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Отличие от острой боли

Для сравнения участникам также воздействовали болезненным теплом на икры — распространённым методом изучения реакции мозга на острую боль. В отличие от боли в пояснице, вызванной движением, тепловая стимуляция сопровождалась снижением активности части сети пассивного режима. Это может свидетельствовать о том, что обострения хронической боли и кратковременная острая боль задействуют разные механизмы мозга.

Участники с более тяжёлой хронической болью имели более сильную связь между сетью пассивного режима и областями, обрабатывающими ощущения от спины. Авторы предположили, что хроническая боль может быть теснее переплетена с восприятием человеком себя и собственного тела. Нейробиолог Университета Дьюка Кэтрин Мартуччи, не участвовавшая в работе, отметила, что зафиксированная активность также может отражать остаточную боль или тревогу после подъёма ноги. Исследование не устанавливает, вызывают ли изменения мозговой активности хроническую боль или возникают в ответ на неё.

Дальнейшие исследования

Команда Зейдана изучает, могут ли медитация осознанности и когнитивно-поведенческая терапия влиять на эту мозговую сеть. В то же время Мартуччи подчеркнула, что применять эти результаты в клинической практике пока рано.

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