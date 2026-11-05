Исследование в Великобритании показало, что частичная или полная замена молока, сыра и йогурта растительными альтернативами без дополнительного обогащения может снизить поступление йода, кальция, рибофлавина и витамина B12. Наибольшие риски, по выводам учёных, касаются молодёжи и женщин, сообщает The Guardian.

Наибольшую обеспокоенность вызывает йод

Йод необходим щитовидной железе для выработки гормонов, которые регулируют обмен веществ и поддерживают здоровый рост и развитие мозга. Исследователи отметили, что более половины британских девочек-подростков уже имеют недостаточное потребление этого микроэлемента.

Согласно результатам моделирования, замена от одной пятой до одной трети молочных продуктов растительными аналогами при типичном для рынка уровне обогащения могла бы увеличить долю девочек-подростков с недостаточным потреблением йода с 54% до 65%. Среди женщин в возрасте от 19 до 49 лет этот показатель, согласно модели, вырос бы с 32% до 42%.

Какие продукты проверили

Учёные проанализировали британский рынок растительных заменителей: 146 напитков, заменяющих молоко, 76 йогуртов и 67 сыров. Кальций добавляли в 61% продуктов, витамин B12 — в 46%, рибофлавин — в 19%, а йод — лишь в 12%.

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Модель показала, что замена трети молочных продуктов растительными альтернативами могла снизить поступление йода на 9–21%, а также сократить поступление кальция, рибофлавина и витамина B12. При полном переходе на немолочные альтернативы недостаточное потребление йода могло достичь 80% среди девочек-подростков и 72% среди мальчиков-подростков.

Предложение исследователей

Авторы работы, опубликованной в The Lancet Planetary Health, считают, что обязательное обогащение всех немолочных альтернатив йодом могло бы предотвратить среднее снижение его потребления. В Великобритании нет формального требования добавлять микроэлементы в растительные альтернативы молочным продуктам.

Диетолог Никола Ладлам-Рейн подчеркнула, что результаты исследования не означают неизбежного дефицита у каждого человека, перешедшего на такие продукты, поскольку значение имеет весь рацион. Она посоветовала проверять этикетки и выбирать растительные напитки, обогащённые йодом.

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