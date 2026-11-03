В Сингапуре девяти с половиной часовой сбой в цифровых системах государственного здравоохранения 13 октября произошёл из-за того, что подрядчик не выполнил обязательное обновление безопасности. Из-за инцидента перенесли около 4 тысяч амбулаторных приёмов, а некоторые пациенты ждали до двух часов, сообщает Channel NewsAsia.

Затронуты все кластеры государственного здравоохранения

Перебои затронули три кластера государственного здравоохранения страны: NHG Health, National University Health System и SingHealth. Среди сервисов, работа которых была нарушена, были запись на приём, регистрация посетителей, выдача лекарств и выставление счетов.

Медицинские учреждения перешли на процедуры работы при отказе систем. Для поддержки работы привлекли дополнительный персонал, а врачи использовали отдельные записи пациентов в режиме только для чтения и ручные процедуры, чтобы продолжить оказание необходимой помощи. По словам старшего государственного министра здравоохранения Тана Киата Хау, связанных со сбоем инцидентов, повлиявших на безопасность пациентов, не зафиксировали.

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Общая зависимость резервной инфраструктуры

Национальное агентство медицинских технологий Synapxe поручило поставщику услуг провести необходимое обновление, однако оно не было выполнено до запланированного глобального изменения. Речь шла об обновлении общей системы доменных имён DNS, которая помогает системам находить приложения и подключаться к ним.

Тан Киат Хау заявил, что это изменение было известно и сбоя можно было избежать, и принёс извинения за нарушение работы сервисов. Он отметил, что Synapxe анализирует контрактные обязательства поставщика и примет соответствующие меры, если установит нарушение. В то же время, по его словам, агентство сохраняет ответственность за устойчивость критически важных систем независимо от аутсорсинга.

Резервная инфраструктура государственного здравоохранения, в том числе два дата-центра, зависела от одной DNS-службы и общей конфигурации безопасности. Поэтому переключение между дата-центрами не устранило бы проблему. Расследование также установило, что инцидент не был кибератакой: не было несанкционированного доступа, компрометации или потери данных пациентов. Synapxe усиливает мониторинг и диагностику неисправностей, а также пересмотрит общие зависимости и альтернативные механизмы восстановления.

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