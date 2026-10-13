Женщины чаще сообщали о психиатрических ошибочных диагнозах — News-Medical

Женщины с аутоиммунными заболеваниями чаще, чем мужчины, сообщали, что до установления правильного диагноза их симптомы объясняли психиатрическими или психосоматическими причинами. Об этом говорится в международном исследовании 6607 пациентов, опубликованном в журнале eClinicalMedicine, сообщает News-Medical.

Различия в сообщениях пациентов

О том, что симптомы аутоиммунной болезни ранее связывали с психиатрической причиной, заявили 43% опрошенных женщин и 33% мужчин. Еще 34% женщин сообщили о психосоматическом диагнозе, при котором физические симптомы объясняются психологическими факторами, способными их вызывать или усиливать. Среди мужчин об этом сообщили 22%.

После учета возраста, группы заболеваний, континента и финансового положения домохозяйства женщины почти на 50% чаще сообщали о психиатрическом ошибочном диагнозе и почти на 75% чаще — о психосоматическом, чем мужчины. В то же время сообщения об ошибочном установлении другого физического заболевания несколько чаще поступали от мужчин: 48% против 44% среди женщин.

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Задержки в диагностике

Участницы также чаще указывали на более длительный промежуток между появлением симптомов и установлением диагноза, а также на большее количество медицинских консультаций. Наиболее распространенным указанным сроком до диагностики среди мужчин был период до трех месяцев, тогда как среди женщин — от одного до двух лет.

Исследование возглавили специалисты Кембриджского университета и Университета Восточной Англии. Оно основывалось на ответах пациентов об их диагностическом пути, в том числе о времени от появления симптомов до диагноза, количестве медицинских консультаций и предыдущих диагнозах, а не только на медицинских записях.

Авторы отметили, что аутоиммунные болезни могут начинаться с неспецифических симптомов, таких как усталость, боль, нарушения сна или сниженное настроение, а их диагностика иногда требует месяцев или лет. Исследователи призвали врачей рассматривать возможность аутоиммунного заболевания до установления психиатрического или психосоматического диагноза, если симптомы не проходят, меняются или затрагивают несколько систем организма. В то же время они подчеркнули, что психиатрические и аутоиммунные состояния могут сосуществовать.

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