В Австралии приняли закон о всеобщем мобильном покрытии вне помещений. Он обязывает операторов Telstra, Optus и TPG обеспечивать базовые голосовые звонки и SMS по всей стране, а конкретные стандарты и сроки еще должна определить министр по делам коммуникаций. Сейчас мобильная связь доступна менее чем на трети территории Австралии, хотя 98% жителей используют телефоны для звонков, сообщает ABC News.

Закон Universal Outdoor Mobile Obligation обновляет действующее обязательство по предоставлению универсальных услуг, которое ранее требовало доступа только к стационарной связи и таксофонам. Министр Аника Уэллс сможет устанавливать требования к качеству звонков и сообщений, территории покрытия, стоимости услуг, финансированию и устранению неисправностей.

Спутниковая связь

Операторы смогут выполнять требования с помощью наземной инфраструктуры, в том числе вышек мобильной связи. В то же время ожидается, что низкоорбитальные спутники охватят значительную часть отдаленных районов. Для прямого подключения телефона к спутнику пользователь должен находиться под открытым небом.

Сейчас технологию прямой спутниковой связи с мобильным устройством может предоставлять только Starlink. Telstra уже предлагает через Starlink услугу отправки текстовых сообщений, однако она доступна только отдельным клиентам на определенных моделях телефонов, использует существующий радиочастотный спектр и не позволяет позвонить в экстренную службу Triple Zero (000).

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Стандарты и сроки

Генеральный директор Австралийского телекоммуникационного альянса Люк Коулман заявил, что технология прямого подключения устройств к спутникам еще не прошла широкого тестирования и коммерческого внедрения. По его словам, для запуска услуги необходимо выделить специальный радиочастотный спектр и интегрировать технологию в сети операторов.

Австралийская сеть защиты прав потребителей в сфере коммуникаций поддержала закон, но предостерегла от неравного доступа из-за возможной стоимости услуг. Также еще не определено, будут ли новые стандарты предусматривать возможность вызова Triple Zero.

Базовой датой начала действия обязательства определено 31 декабря 2027 года, хотя министр может отложить ее до конца 2030 года. Уэллс заявила, что стремится ввести требования до 1 декабря 2027 года, однако представители телекоммуникационной отрасли считают такой график маловероятным.

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