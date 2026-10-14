В России — государстве-агрессоре — государственные компании за первые восемь месяцев 2026 года потратили на закупку стационарных телефонов более чем втрое больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это происходит на фоне ограничений мобильного интернета, которые затронули почти 80% страны, сообщает Euronews.

Закупки на 118 миллионов рублей

Согласно данным, которые приводит российское деловое издание «Ведомости», в январе—августе расходы на стационарные телефоны достигли 118 миллионов рублей, или около 1,26 миллиона евро. Количество тендеров на такие закупки выросло на 12,5%.

Больше всего закупок пришлось на крупные деловые и инфраструктурные центры страны. Участники рынка связали рост спроса с ограничениями мобильного интернета, переходом министерств и компаний на программные АТС российского производства после ухода западных поставщиков с рынка, а также с потребностью в защищенных каналах связи.

Регулярные ограничения мобильного интернета

Россия начала системно отключать мобильный интернет в мае 2025 года, когда перед празднованием Дня Победы услуги стали недоступны более чем в 40 регионах. С тех пор эпизодические ограничения стали регулярными.

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Независимый мониторинговый проект зафиксировал 655 отключений в июне 2025 года и 2099 — в июле. По оценкам аналитиков, июльский показатель превысил общее количество таких случаев в мире за весь предыдущий год.

Перебои повлияли на банковские сервисы, такси, службы доставки еды и навигацию, особенно в сельской местности. Российские власти объясняют ограничения защитой от украинских дронов, которые, по их утверждению, могут управляться через мобильный интернет. Эксперты оспаривают это объяснение, отмечая, что беспилотники способны лететь по заранее заданным маршрутам без подключения к сети.

В марте пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президентская администрация пользуется стационарными телефонами. Вскоре глава государственной телекоммуникационной компании «Ростелеком» Михаил Осеевский призвал россиян держать дома стационарный телефон на случай чрезвычайной ситуации.

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