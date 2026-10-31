В США гонконгский телекоммуникационный оператор HKT согласился прекратить международные и внутренние телекоммуникационные услуги до 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на соглашение компании с Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Условия договоренности

HKT должна в течение 30 дней подать в FCC заявление о прекращении услуг в США. Компания является одним из ведущих операторов связи Гонконга и дочерней структурой PCCW Ltd. PCCW не предоставила немедленного комментария относительно договоренности.

В октябре 2025 года FCC сообщила о намерении отозвать разрешение HKT на работу в Соединенных Штатах. Регулятор сослался на соображения национальной безопасности и связь HKT с China Unicom, которая владеет долей в PCCW.

Соглашение означает, что FCC не будет продолжать процедуру отзыва разрешения HKT. По данным источника, это производство могло бы раскрыть больше подробностей об опасениях Вашингтона в сфере национальной безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Меры FCC в отношении китайских компаний

Ранее FCC запретила China Mobile, China Telecom и China Unicom предоставлять международные телекоммуникационные услуги в США, сославшись на широкие риски для национальной безопасности.

30 октября комиссия также проголосовала за запрет китайским лабораториям тестировать американскую электронику с декабря 2028 года. FCC сообщила о намерении запретить китайским телекоммуникационным компаниям прямой доступ к телефонным номерам США по соображениям национальной безопасности.

План может касаться китайских поставщиков услуг IP-сетей, а также компаний, использующих оборудование производителей, внесенных FCC в список представляющих риск для национальной безопасности, в частности Huawei и ZTE. Среди других мер, которые рассматривает комиссия, — ограничение подключения китайских телекоммуникационных компаний к американским сетям и работы их дата-центров в США. Китай последовательно отрицает какие-либо неправомерные действия.

Читай нас в