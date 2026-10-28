Кибератака остановила бельгийский налоговый портал — Channel NewsAsia

В Бельгии кибератака затронула цифровые сервисы Федеральной государственной службы финансов. Из-за этого ведомство временно отключило онлайн-портал для подачи налоговых деклараций, а также несколько других сервисов. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Channel NewsAsia.

Проверка систем

В ведомстве заявили, что пока не имеют признаков утечки или кражи данных. В то же время там отметили, что обстоятельства инцидента тщательно расследуются. Превентивное отключение сервисов должно ограничить риски и дать специалистам возможность провести технические работы для защиты систем службы.

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Продление сроков

Из-за перебоев служба продлит сроки подачи налоговых деклараций. Конкретную новую дату ведомство пообещало объявить как можно скорее. Продление сроков в службе связали с нарушением работы цифровых сервисов.

Часть сервисов работает

Значительная часть других приложений Федеральной государственной службы финансов остается доступной с полной или частичной функциональностью. По данным службы, некоторые из доступных приложений работают не в полном объеме.

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