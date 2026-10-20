Подразделение информационной безопасности GMO Internet Group заявило, что китайский ИИ-инструмент Artex использовался во время серии недавних кибератак на компании в Японии. Как сообщает Channel NewsAsia, специалисты пришли к такому выводу после расследования, проведенного совместно с внешними организациями.

Атаки против японского бизнеса

За последние недели десятки японских компаний — от сетей ресторанов до оператора проката автомобилей — сообщили о несанкционированном доступе к системам или утечках данных. Эти инциденты потенциально могли затронуть миллионы клиентов.

Представитель GMO Дайки Фукумори написал в корпоративном блоге, что атаки были направлены почти исключительно против Японии. По его словам, подразделение GMO выявило шесть интернет-серверов, с которых запускались атаки с применением ИИ. Серверы в целом классифицировали по отраслям, в том числе по финансам, электронной коммерции и логистике. Местонахождение серверов и личности их операторов не уточнялись.

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Разработчик прекратил обновление Artex

Artex разрабатывали для усиления киберзащиты организаций: инструмент должен был с помощью ИИ проводить тестирование безопасности и выявлять потенциальные уязвимости. В этом месяце разработчик закрыл программистам доступ к исходному коду, признав злоупотребление инструментом со стороны злоумышленников после того, как Южная Корея связала Artex с несколькими взломами финансовых учреждений.

Разработчик заявил, что использование Artex для кибератак противоречит назначению проекта, и сообщил, что в дальнейшем его не будут обновлять. GMO передала информацию правоохранительным органам. Правительство Японии призвало компании усилить киберзащиту, а глава комитета по кибербезопасности правящей партии в этом месяце заявил о чрезвычайном положении из-за новых угроз.

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