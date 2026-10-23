SpaceX ведет переговоры с компаниями, владеющими инфраструктурой мобильной связи, о доступе как минимум к 80 тысячам объектов в США. По данным Channel NewsAsia, опубликовавшего сообщение Reuters со ссылкой на Bloomberg, потенциальные соглашения могут приблизить компанию к созданию четвертого общенационального оператора беспроводной связи. Bloomberg ссылается на осведомленных собеседников.

Переговоры с владельцами инфраструктуры

Как сообщается, SpaceX, покупающая низкочастотный спектр общенационального покрытия, также обсуждает сотрудничество с поставщиком мобильной инфраструктуры Crown Castle. Генеральный директор Crown Castle Кристиан Гиллабрант в среду заявил, что компания ведет переговоры «со всеми сторонами», отвечая на вопрос о возможной аренде площадок SpaceX и Amazon. Он не стал называть конкретных клиентов.

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Масштабы потенциальной сети

Количество в 80 тысяч объектов соответствует примерно половине из 158,5 тысячи специально построенных вышек сотовой связи, работавших в США в прошлом году, по данным Wireless Infrastructure Association. Crown Castle владеет около 40 тысячами вышек сотовой связи в США, American Tower — примерно 42 тысячами объектов, а частная Vertical Bridge — около 18 тысячами.

Аналитики TD Cowen оценили стоимость общенациональной наземной сети более чем в 80 млрд долларов. По их оценкам, ее строительство потребует многих лет и дополнительных миллиардов долларов расходов. Crown Castle, American Tower, Vertical Bridge и SpaceX не ответили на запросы Reuters о комментарии. Акции AT&T, Verizon и T-Mobile во внебиржевых торгах снизились на 4,2–5%.

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