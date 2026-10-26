Индийская компания Tata Communications объявила об инвестициях почти в $450 млн в высокоскоростную сетевую инфраструктуру для соединения коридоров дата-центров для искусственного интеллекта в Индии. Компания планирует проложить около 10 000 километров новых магистральных волоконно-оптических кабелей.

Соединение дата-центров

Как сообщает Channel NewsAsia, новая инфраструктура должна соединить кластеры дата-центров с компаниями, предоставляющими облачные услуги, глобальными центрами компетенций и другими организациями, в том числе банками. Tata Communications предоставляет предприятиям услуги передачи данных и кибербезопасности.

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Три этапа расширения

Расширение сети планируется провести в три этапа. Они охватят коридор Мумбаи—Пуна—Хайдарабад—Ченнаи, восточное побережье и экосистемы дата-центров на западе страны.

Среди названных компанией локаций — Вишакхапатнам, Бхубанешвар, Джамнагар и GIFT City. Tata Communications сообщила о запланированных инвестициях 26 октября.

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