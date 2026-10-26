В Латвии за последние несколько дней зафиксировали сотни попыток взлома веб-сайтов, однако ни одна из них не была успешной. Об этом со ссылкой на латвийский центр реагирования на киберинциденты CERT.lv сообщает LSM English.

Сайты временно отключали для обновления

На прошлой неделе в Латвии и многих других странах значительное количество сайтов государственных органов, муниципалитетов и частных компаний временно отключили из-за рисков в сфере кибербезопасности. Администраторы ресурсов должны были срочно их обновить.

По данным CERT.lv, большинство важных для общества сайтов уже возобновили работу. В то же время около пяти таких ресурсов оставались недоступными, в том числе rindapiearsta.lv, где можно найти информацию о медучреждениях, предоставляющих финансируемые государством услуги, и о том, где их можно получить быстрее всего. Также не работали сайты Rīgas siltums и Латвийского радио.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В центре отметили, что значительная часть веб-сайтов и далее может быть недоступной для пользователей из-за рубежа, однако доступ к ним, вероятно, будет постепенно восстанавливаться 26 октября.

Атакующим нужны специфические знания

Заместитель руководителя CERT.lv Варис Тейванс подчеркнул, что на момент сообщения ни один сайт не был взломан. По его словам, активность атакующих заметна, но не является чрезвычайной. Для использования уязвимости злоумышленникам нужны специфические знания как о способе атаки, так и о системе, на которую она направлена.

Тейванс считает, что защитникам инфраструктуры сейчас помогает то, что многие атакующие, вероятно, являются оппортунистами, а не профессионалами. Он также отметил, что государственные органы хорошо справились с ситуацией, хотя восстановление систем еще продолжается. На прошлой неделе CERT.lv сообщал, что из-за проблем с программным обеспечением уязвимыми могли быть примерно 6 тысяч сайтов; за помощью в центр уже обратились десятки операторов частных веб-ресурсов.

Читай нас в