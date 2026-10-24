В Сингапуре в результате киберинцидента могли быть скомпрометированы персональные данные около 110 тысяч участников системы медицинских услуг Alliance Medinet. Несанкционированный доступ был получен к системе, содержавшей базу данных участников, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление материнской компании Alliance Healthcare Group.

Какие данные могли быть скомпрометированы

По данным Alliance Healthcare Group, база содержала имена, персональные идентификационные номера и контактную информацию. Компания также заявила, что потенциально могли быть скомпрометированы банковские реквизиты семи человек и медицинский диагноз одного участника.

Alliance Medinet является корпоративным подразделением Alliance Healthcare Group и предоставляет услуги по управлению медицинским обслуживанием и администрированию для третьих сторон. Компания уведомляет пострадавших участников через собственные каналы, партнеров или соответствующих клиентов. Другие дочерние компании Alliance Healthcare Group, по ее заявлению, инцидент не затронул.

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Реакция страховых компаний

Alliance Medinet обслуживает ряд страховщиков, в том числе HSBC Life, Great Eastern и Income Insurance. HSBC Life сообщила, что инцидент затронул 2614 индивидуальных владельцев полисов и 1381 участника корпоративных групповых полисов. Компания отметила, что ее системы не были скомпрометированы, а данные для входа в приложение Benefits Hub, по информации Alliance Medinet, не пострадали.

Income Insurance заявила, что инцидент затронул одну из ее корпоративных учетных записей, которая охватывает около 70 человек. Потенциально могли быть доступны имена, персональные идентификационные номера, номера мобильных телефонов, номера полисов и даты начала и окончания страхового покрытия. Страховщик сообщил, что в настоящее время не располагает доказательствами компрометации банковской или медицинской информации.

Расследование продолжается

Alliance Healthcare Group заявила, что после выявления инцидента приняла меры по его локализации и привлекла независимых специалистов по кибербезопасности и цифровой криминалистике. Компания также ввела круглосуточный мониторинг сети и даркнета. Комиссия по защите персональных данных Сингапура была уведомлена об инциденте 21 октября.

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