В Сингапуре средняя цена мобильного телефона выросла почти на 12% — с 898 сингапурских долларов в 2023 году до 1000 сингапурских долларов в 2026-м. На фоне роста цен потребители дольше пользуются своими устройствами, чаще обращаются в сервисы ремонта и покупают подержанные смартфоны, сообщает Channel NewsAsia.

Продажи новых устройств сократились

По данным NielsenIQ, в 2023–2025 годах продажи новых телефонов в стране снизились почти на 14% — с 1,34 млн до 1,16 млн устройств. Более двух третей смартфонов, проданных в 2026 году, стоили свыше 1000 сингапурских долларов. Три года назад такую цену имели чуть более половины проданных устройств.

Руководитель направления технологий и товаров длительного пользования NielsenIQ в Азиатско-Тихоокеанском регионе Луиза Хоули отметила, что цикл замены смартфонов удлинился. Теперь пользователи обычно пользуются телефоном три-четыре года, тогда как ранее этот срок составлял около двух с половиной лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спрос на ремонт и подержанные смартфоны

Ритейлер Litemobile ремонтирует от 4 тыс. до 5 тыс. телефонов ежемесячно в семи своих точках. Чаще всего клиенты заменяют батареи, а также ремонтируют экраны и порты для зарядки. По словам директора компании Дезмонда Гоя, после замены батареи примерно через два года пользователи могут продолжать пользоваться устройством.

В сети Mister Mobile количество ремонтов в 2023–2025 годах выросло на 46%, а с начала 2026 года — еще на 12%. Компания выполняет около 7 тыс. ремонтов в месяц, преимущественно для телефонов возрастом от трех до пяти лет. Также Mister Mobile ежемесячно принимает более 10 тыс. устройств по программе trade-in: около 95% из них перепродают, остальные передают на переработку.

Компания по переработке электронных отходов Virogreen заявила, что за первые восемь месяцев 2026 года объем мобильных телефонов, полученных ею, был на 10,7% больше, чем за весь 2025 год. По оценке консультанта компании Винсента Квака, в зависимости от модели можно восстановить от 80% до 90% материалов телефона, включая алюминий, другие металлы и драгоценные металлы из печатных плат.

Читай нас в