В Эстонии подготовили законодательные изменения, которые должны позволить людям регистрировать специальные коды для ИИ-агентов, однако проект подвергся критике со стороны технологических компаний, юристов и государственных учреждений. Как сообщает ERR News, критики считают документ недостаточно проработанным и указывают на потенциальные угрозы цифровой безопасности.

ИИ-агент, в отличие от чат-бота, получает задачу и самостоятельно ищет способ ее выполнить. Такие инструменты могут, в частности, помогать с налоговыми декларациями, анализом банковских счетов, тарифов мобильной связи или поиском авиабилетов. Передача агентам данных банковских карт может создавать риски для безопасности, отмечается в материале.

Коды для агентов

Министр экономики и промышленности Лиина Вахтрас объяснила, что государство не планирует предоставлять ИИ-агентам отдельную цифровую личность. Вместо этого человек сможет зарегистрировать дополнительный «код агента», чтобы в частных или государственных информационных системах различать собственные действия и операции, которые от его имени выполняет программа.

Предполагается, что эти коды внесут в централизованную базу данных, где можно будет проверить, какой агент действует от имени конкретного человека. От первоначальной идеи разрешить регистрацию агентов также компаниям и дать одному человеку возможность иметь нескольких агентов отказались. На первом этапе власти планируют разрешить физическому лицу регистрировать только одного агента.

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Замечания по безопасности и ответственности

Компания Cybernetica, участвовавшая в создании эстонской инфраструктуры электронного управления, представила 11 страниц замечаний к законопроекту. Ее представители заявили, что документ содержит противоречия, в нынешней форме не достигнет поставленных целей и может быть опасным.

Менеджер по развитию Cybernetica Арне Анспер подчеркнул, что простой регистрации недостаточно: для агентов необходимы надежные механизмы аутентификации и подписи, уровень защиты которых соответствовал бы ID-картам, Mobile-ID или Smart-ID. По его мнению, передача агентам широких полномочий при более низком уровне защиты ослабила бы общую цифровую безопасность.

Эстонская ассоциация информационных технологий и телекоммуникаций также призвала не продвигать документ в нынешнем виде. Президент ассоциации Атс Альбре обратил внимание на неопределенность ответственности в случае, когда агент подает данные пользователя в государственные органы. Он считает, что окончательная ответственность должна оставаться за человеком.

По данным ERR News, к установленному сроку законопроект не согласовало ни одно министерство; его одобрила только Государственная канцелярия. Вахтрас заявила, что юридическая, коммуникационная и техническая рабочие группы работают параллельно, а саму инициативу еще могут пересмотреть. Законодательные изменения планируют внести в Рийгикогу в начале ноября.

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