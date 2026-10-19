Верховный суд США отказался рассматривать жалобу Alphabet, материнской компании Google, на политику Бюро по патентам и товарным знакам США в отношении проверки действительности патентов. Компания утверждала, что эта практика защищает старые патенты от пересмотра и способствует росту числа патентных споров, сообщает Channel NewsAsia.

Спор вокруг патента VirtaMove

Судьи отклонили апелляцию Google на решение суда нижестоящей инстанции, который не обязал патентное ведомство повторно рассмотреть ходатайство компании о действительности патента разработчика программного обеспечения VirtaMove без применения правила «устоявшихся ожиданий». VirtaMove обвинила Google в нарушении патента, связанного с серверным программным обеспечением.

Google оспаривала правило «устоявшихся ожиданий». В соответствии с этой практикой Совет по рассмотрению патентных споров и апелляций, или PTAB, чаще отклоняет ходатайства о пересмотре патентов, действующих более шести лет. Патентное ведомство применило это правило, когда в 2025 году отказало Google в пересмотре патента VirtaMove.

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Позиция Google и статистика PTAB

Технологические компании используют процедуру межстороннего пересмотра, или inter partes review, чтобы добиваться отмены патентов, в нарушении которых их обвиняют. По данным компании Patexia, в 2020–2025 годах наиболее активными заявителями таких пересмотров были Samsung, Apple и Alphabet.

В обращении в Верховный суд Google заявила, что Бюро по патентам и товарным знакам не имеет полномочий устанавливать искусственное временное ограничение для обращений в PTAB, если Конгресс не установил такого ограничения. Администрация президента Дональда Трампа призвала суд не принимать это дело к рассмотрению.

Меньше патентных пересмотров

Согласно апрельскому отчету ведомства, в 2026 году PTAB принимал к рассмотрению 37% заявлений против 65% при предыдущей руководительнице ведомства Кэти Видал. Нынешним главой ведомства является назначенный Трампом Джон Сквайрс. Google, Apple и Intel подали отдельный иск против связанной с этим политики. В феврале Апелляционный суд США по федеральному округу вынес решение не в пользу компаний, а Google и Intel также обратились в Верховный суд по этому делу.

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