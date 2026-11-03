Virgin Media O2 прекращает развертывание оптоволокна — Channel NewsAsia

Британская телекоммуникационная компания Virgin Media O2 сокращает расходы на персонал, прекращает развертывание оптоволоконной сети и ведет переговоры об использовании сети конкурента BT. Компания стремится повысить прибыльность и сократить долг, сообщает Channel NewsAsia.

Сокращение расходов

Virgin Media O2 намерена сократить совокупные расходы на персонал примерно на 30%. Большая часть сокращений придется на должности, не связанные напрямую с обслуживанием клиентов. В группе работают около 15 тысяч человек.

Генеральный директор Луц Шулер назвал изменения сложными, но необходимыми. По его словам, компания не может оставаться без изменений с учетом рыночных условий, регуляторной среды в сфере оптоволоконных сетей и технологических изменений в экономике.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Показатели за третий квартал

В третьем квартале Virgin Media O2 потеряла 23 300 абонентов фиксированной связи, а их общее число сократилось до 5,5 миллиона. Выручка компании за квартал снизилась на 5,7%, до 2,4 млрд фунтов стерлингов. Скорректированная основная прибыль уменьшилась на 2,6%, до 995 млн фунтов.

Компания, которой совместно владеют Liberty Global и Telefonica, испытывает давление из-за расширения оптоволоконной сети BT и конкуренции со стороны многочисленных небольших альтернативных операторов.

Читай нас в