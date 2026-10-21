Французский телекоммуникационный оператор Orange в среду, 21 октября, сообщил об инциденте, затронувшем его мобильную сеть во Франции. По оценке компании, из-за этого клиенты по всей стране столкнулись со значительными перебоями в работе мобильных услуг. Об этом 21 октября сообщил Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Сообщения о проблемах

Downdetector, который отслеживает сбои путем агрегации сообщений о статусе из нескольких источников, в среду утром показал десятки тысяч сообщений о проблемах с мобильными услугами Orange во Франции. Эти данные касались утра среды, когда Orange также подтвердил значительные перебои.

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Работы по восстановлению

Представитель Orange в заявлении Reuters сообщил, что технические команды устанавливают причину инцидента и работают над восстановлением услуг. На момент этого заявления компания связывала масштабные перебои именно с инцидентом в мобильной сети во Франции.

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