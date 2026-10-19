Leo Team завершила выступление на DraculaN Season 7: итоги первого игрового дня
19 октября в Бухаресте стартовал LAN-турнир по Counter-Strike 2 «DraculaN Season 7», организованный Digital Crusade. В первый игровой день Leo Team провела три матча в группе D: уступила ASTRAL на старте, разгромила Bayankhongor в матче на выбывание, но снова проиграла ASTRAL в решающей серии и завершила выступление на турнире.
DraculaN Season 7 проходит с 19 по 23 октября с участием 24 команд. Общий призовой фонд соревнований составляет $35 000. Матчи проходят в офлайн-формате в Бухаресте, а групповой этап предусматривает борьбу за выход в плей-офф по системе GSL.
Неудачный старт против ASTRAL
Первым соперником Leo Team стала ASTRAL. Стартовый матч группы D проходил в формате BO1 на карте Cache, где украинская команда не смогла навязать борьбу и уступила со счётом 2:13.
Поражение отправило Leo в нижнюю часть групповой сетки, где следующий матч становился решающим: ещё одна неудача означала бы вылет из турнира.
Leo Team разгромила Bayankhongor в матче на выбывание
В матче на выбывание Leo Team сыграла против Bayankhongor в формате BO3. На этот раз команда продемонстрировала совершенно иной уровень игры и уверенно завершила серию со счётом 2:0.
На Ancient Leo не оставила сопернику шансов, завершив карту со счётом 13:0. На Dust2 команда продолжила доминировать и уступила сопернику лишь один раунд — 13:1.
Победа позволила Leo Team остаться в борьбе за выход в плей-офф. Для этого нужно было во второй раз за день сыграть против ASTRAL и взять реванш за стартовое поражение.
Второй матч против ASTRAL: борьба до третьей карты
В решающем матче группы D команды вновь встретились в формате BO3. На этот раз Leo Team смогла навязать сопернику борьбу и перевести серию на третью карту.
На Dust2 ASTRAL оказалась сильнее — 13:4. Однако Leo ответила на Ancient, где одержала победу со счётом 13:7, сравняв счёт в серии.
Судьба матча решалась на Cache. Несмотря на успех на второй карте, завершить камбэк Leo Team не удалось: ASTRAL победила со счётом 13:5 и выиграла серию 2:1.
Таким образом, Leo Team завершила групповой этап DraculaN Season 7 с результатом 1–2 и не смогла пройти в следующий этап соревнований.
Итоги первого игрового дня для Leo Team
Выступление Leo Team на DraculaN Season 7 оказалось неоднозначным. Команда начала турнир с тяжёлого поражения, но смогла быстро реабилитироваться в матче на выбывание, где выиграла две карты с разгромными счётами 13:0 и 13:1.
В то же время в решающей серии против ASTRAL Leo не хватило стабильности на дистанции трёх карт. После поражения на Dust2 команда отыгралась на Ancient, однако не смогла закрепить успех на Cache.
Первый игровой день завершился для Leo Team вылетом из турнира, но победа над Bayankhongor и способность вернуться в борьбу после неудачного старта стали важными эпизодами выступления команды в Бухаресте.
Результаты Leo Team на DraculaN Season 7
- Leo Team — ASTRAL: 0:1
- Cache — 2:13.
- Leo Team — Bayankhongor: 2:0
- Ancient — 13:0.
- Dust2 — 13:1.
- Leo Team — ASTRAL: 1:2
- Dust2 — 4:13.
- Ancient — 13:7.
- Cache — 5:13.
Сезон 7 турнира DraculaN продлится до 23 октября. По завершении группового этапа лучшие команды продолжат борьбу за часть призового фонда в размере $35 000 в плей-офф.