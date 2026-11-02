NAVI начали IEM Beijing 2026 с победы над действующими чемпионами мейджора

Украинский клуб Natus Vincere успешно стартовал на турнире IEM Beijing 2026 по CS2, обыграв Falcons со счётом 2:0 в первом матче группового этапа.

На карте Ancient, выбранной NAVI, украинцы уверенно контролировали ход игры и победили со счётом 13:5.

На Mirage борьба была гораздо более напряжённой. Команды обменивались выигранными раундами, а одним из ключевых моментов стал эйс игрока NAVI makazze, который в одиночку уничтожил всех пятерых соперников.

В итоге NAVI выиграли вторую карту со счётом 13:11 и одержали общую победу 2:0.

В следующем матче украинцы встретятся с FURIA. Победитель противостояния получит путёвку в четвертьфинал плей-офф, а проигравшая команда продолжит выступление в нижней сетке.

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) в ночь на 18 мая одержала победу в гранд-финале турнира IEM Atlanta 2026 по Counter-Strike 2. В решающем матче украинцы обыграли GamerLegion и завоевали чемпионский титул.

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