Компания Rockstar Games, разрабатывающая игру Grand Theft Auto VI, представила лимитированную коллекцию чехлов для PlayStation 5 в сотрудничестве с немецким брендом дорожных аксессуаров RIMOWA. Эксклюзивные наборы не поступят в розничную продажу и предназначены только для друзей и родственников участников проекта.

В набор входит небольшой чёрный чемодан с принтом пальм и ярко-розовой надписью Vice City — названием вымышленного города, который является одним из главных мест действия GTA 6. Внутри разместили игровую консоль PlayStation 5 со специальным дизайном, контроллеры и саму игру.

Коллаборация была создана в ограниченном формате Friends and Family — такие наборы предназначены для избранного круга людей и не продаются обычным покупателям. Проект приурочен к выходу новой части Grand Theft Auto.

Публикация фотографий эксклюзивного чемодана вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Пользователи удивляются, зачем демонстрировать продукт, который невозможно приобрести, и шутят, что хотели бы попасть в список друзей и родственников компании.

Некоторые комментаторы предполагают, что впоследствии такие наборы могут появиться на eBay, однако уже по значительно более высоким ценам.

Об этом сообщает RIMOWA.

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