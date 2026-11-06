Аппаратная косметология стала одним из важных направлений современного ухода за лицом и телом. С помощью лазерных, ультразвуковых, вакуумных и других технологий можно решать различные эстетические проблемы: от недостаточного увлажнения и неровного тона кожи до нежелательных волос, проявлений целлюлита и локальных жировых отложений. Многие из этих процедур не требуют инъекций или хирургического вмешательства.

Широкий выбор аппаратных процедур предлагает LEO Beauty Club в Киеве, расположенный по адресу ул. Василия Липкивского, 16Б, ЖК «Квартет». Салон работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Узнать больше об услугах и записаться на процедуры можно по телефону +38 (099) 444-38-45 или через Instagram — @leobeautyclub.kyiv.

В салоне LEO Beauty Club представлены десять аппаратных технологий: Accuret, CooLifting, Dermadrop, Endosphera, HydraFacial, ICOONE, Lase MD, Robolex, Ulfit и Candela. Они отличаются принципами работы, зонами применения и результатами, на которые направлены процедуры.

HydraFacial в LEO Beauty Club: очищение, отшелушивание и увлажнение кожи

Одной из технологий ухода за лицом, представленных в LEO Beauty Club, является HydraFacial. Она сочетает несколько этапов работы с кожей в рамках одной процедуры: очищение, отшелушивание поверхностных ороговевших клеток, удаление загрязнений из пор и нанесение специальных сывороток.

В основе аппарата лежит технология Vortex-Fusion. Специальная насадка создает контролируемый вихревой поток, благодаря которому одновременно происходит вакуумная очистка кожи и подача ухаживающих компонентов.

В отличие от классических механических чисток, во время которых косметолог может вручную удалять содержимое пор, HydraFacial использует вакуумные насадки и специально подобранные растворы. Интенсивность воздействия регулируется с учётом состояния кожи.

Процедуру применяют для ухода за кожей с расширенными или загрязненными порами, неровной текстурой, повышенной жирностью или недостаточным увлажнением. Отдельное преимущество технологии заключается в возможности адаптировать процедуру. Косметолог может изменять интенсивность очищения, использовать различные насадки и сыворотки в соответствии с потребностями клиента.

После сеанса кожа может выглядеть более гладкой и увлажненной.

CooLifting в LEO Beauty Club: уход за лицом с помощью холода и углекислого газа

CooLifting использует иной принцип воздействия на кожу. Технология сочетает охлаждение, поток углекислого газа под высоким давлением и нанесение активных косметических компонентов.

Во время процедуры косметолог работает специальной манипулой, которая направляет на поверхность лица охлажденный поток CO₂ вместе с распыленными уходовыми средствами.

Резкое изменение температуры вызывает реакцию поверхностных сосудов, а сочетание давления и холода используется для усиления действия косметических компонентов. Производитель называет этот механизм сочетанием криотерапии и барофореза.

Сеанс длится примерно 20–30 минут. Процедура не предполагает проколов кожи, поэтому её рассматривают как вариант неинвазивного косметологического ухода.

CooLifting может заинтересовать людей, которые замечают тусклость лица, сухость или первые возрастные изменения, но не планируют инъекционных процедур.

Dermadrop в LEO Beauty Club: как работает безинъекционная доставка сывороток

Еще одна технология для ухода за кожей лица в LEO Beauty Club — Dermadrop. Ее особенность заключается в способе нанесения активных компонентов.

Система использует технологию TDA — Transdermal Application, то есть трансдермальное нанесение косметических веществ.

Во время процедуры специальная насадка создает поток кислорода под контролируемым давлением, который распыляет сыворотку на поверхность кожи. Для этого используются специальные формулы с транспортными компонентами, помогающими активным веществам проникать через кожный барьер.

В отличие от инъекционной мезотерапии, Dermadrop не требует использования игл. Кожу не прокалывают, а нанесение средств происходит бесконтактным способом.

Технология применяется для решения различных косметических задач. В зависимости от состава сыворотки процедура может быть ориентирована на увлажнение, улучшение текстуры кожи, уход за тусклой кожей или уменьшение заметности отдельных возрастных изменений.

Например, средства с гиалуроновой кислотой используют для поддержания увлажненности, а антиоксидантные компоненты — в уходе за кожей, подверженной воздействию внешних факторов.

Существенное отличие Dermadrop от HydraFacial заключается в основной цели процедуры. Если HydraFacial сочетает очищение и увлажнение, то Dermadrop сосредоточен прежде всего на доставке активных косметических компонентов.

Lase MD в LEO Beauty Club: лазерный уход для улучшения текстуры и тона кожи

Для работы с неровной текстурой, пигментацией и признаками фотостарения в LEO Beauty Club представлен Lase MD. Это фракционная лазерная технология, использующая энергию тулиевого лазера с длиной волны 1927 нанометров.

Принцип работы отличается от обычной очистки или нанесения косметических средств. Лазер создает в коже многочисленные микроскопические зоны контролируемого теплового воздействия. Благодаря этому запускаются процессы восстановления тканей, которые могут постепенно улучшать их текстуру и внешний вид.

Фракционный принцип означает, что энергия воздействует не на всю поверхность кожи целиком, а на отдельные микроучастки. Между ними остаются незатронутые зоны, участвующие в восстановлении.

Lase MD применяют для коррекции неравномерного тона лица, отдельных видов поверхностной пигментации, мелких морщин и изменений текстуры кожи.

Технология также может сочетаться с нанесением специальных сывороток. После лазерного воздействия косметические компоненты применяют в соответствии с выбранным протоколом.

В отличие от HydraFacial или Dermadrop, Lase MD представляет собой энергетическую процедуру, предполагающую контролируемое тепловое воздействие на ткани. Поэтому перед её проведением важно оценить фототип кожи, наличие пигментации, воспалительных процессов и других возможных противопоказаний.

После сеанса возможны покраснения, ощущение сухости и временное изменение текстуры поверхности кожи. Продолжительность восстановления зависит от интенсивности процедуры.

Endosphera в LEO Beauty Club: компрессионная микровибрация для ухода за телом

Среди аппаратов для работы с телом в LEO Beauty Club представлена Endosphera. Эта технология использует компрессионную микровибрацию — механическое воздействие на ткани с помощью специальной вращающейся насадки.

Манипулятор аппарата содержит систему сфер, которые во время движения создают ритмическую компрессию и вибрацию. Косметолог постепенно обрабатывает выбранные участки тела, изменяя интенсивность в соответствии с индивидуальной чувствительностью.

Такое воздействие используется в программах ухода за кожей тела, направленных на улучшение её тонуса, уменьшение временной отечности и внешних проявлений целлюлита.

Процедуры могут проводиться на бедрах, ягодицах, животе и других зонах, для которых предусмотрены соответствующие протоколы.

Компрессионная микровибрация обеспечивает механическую стимуляцию тканей. Она может влиять на локальную микроциркуляцию и движение межтканевой жидкости, что объясняет использование Endosphera в массажных и дренажных программах.

Для людей, которые замечают неровности поверхности кожи или склонность к отекам, такой массаж может стать одним из вариантов комплексного ухода.

Количество сеансов и интервалы между ними определяются индивидуально.

ICOONE в LEO Beauty Club: вакуумная микростимуляция кожи

Еще одна технология аппаратного массажа — ICOONE. Она также применяется для ухода за телом, однако принцип ее работы отличается от Endosphera.

Основой ICOONE является технология Roboderm, которая сочетает вакуумное воздействие и механическую микростимуляцию тканей. Специальные манипулы оснащены подвижными элементами с многочисленными микроотверстиями. Во время работы они создают локальное втягивание кожи и её последовательную механическую стимуляцию.

В зависимости от программы косметолог может изменять интенсивность вакуума и работать с различными участками тела.

ICOONE применяется в процедурах, направленных на улучшение внешнего вида кожи, поддержание её тонуса, уменьшение ощущения отечности и коррекцию видимых проявлений целлюлита.

Особенностью методики является возможность обрабатывать как большие участки, например бедра или живот, так и более мелкие зоны с помощью соответствующих насадок.

В LEO Beauty Club процедура для тела проводится в специальном костюме, который используется во время аппаратного массажа.

Сравнивая ICOONE и Endosphera, важно учитывать разницу между их механизмами действия. Endosphera использует компрессию и вибрацию, тогда как ICOONE сочетает вакуумное воздействие с микростимуляцией.

Robolex в LEO Beauty Club: сочетание нескольких технологий для лица и тела

Robolex относится к многофункциональным аппаратным платформам, которые используют различные способы воздействия на ткани в рамках одной системы.

В LEO Beauty Club его представляют как технологию для персонализированной коррекции контуров лица и тела, а также процедур, направленных на улучшение упругости кожи.

Особенность платформ семейства Robolex заключается в возможности сочетания нескольких методик. В частности, для модели Robolex Plus производитель описывает вакуумное воздействие, радиочастотную технологию, низкоинтенсивный лазер и электромиостимуляцию. Конкретные режимы зависят от модификации оборудования и выбранного протокола.

Радиочастотное воздействие используется для контролируемого нагрева тканей. Его применяют в процедурах, направленных на улучшение упругости кожи.

Вакуумные режимы обеспечивают механическую стимуляцию и массажное воздействие, тогда как миостимуляция предполагает использование электрических импульсов для сокращения мышц.

Сочетание нескольких технологий позволяет составлять индивидуальные программы в зависимости от того, какая проблема является основной: пониженный тонус кожи, особенности контуров тела или необходимость в локальном аппаратном массаже.

Robolex может использоваться для работы с участками живота, бедер, рук и отдельными зонами лица.

Ulfit в LEO Beauty Club: ультразвуковая технология для нехирургической коррекции контуров тела

Ulfit отличается от массажных технологий тем, что работает с помощью сфокусированной ультразвуковой энергии. В основе аппарата лежит технология HIFU — High-Intensity Focused Ultrasound, то есть высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук.

Ультразвуковая энергия направляется на определенную глубину тканей, где образуются локальные зоны нагрева. В аппарате Ulfit этот принцип используется прежде всего для неинвазивного воздействия на подкожную жировую ткань в рамках процедур коррекции контуров тела.

Производитель предусматривает использование картриджей с различной глубиной воздействия. Это позволяет специалисту подбирать параметры в соответствии с толщиной подкожной жировой ткани и зоной обработки.

Среди участков, для которых применяют подобные протоколы, — живот и бедра. Цель процедуры заключается не в снижении общей массы тела, а в локальном изменении его контуров.

В отличие от Endosphera или ICOONE, Ulfit не является массажной методикой. Его действие связано с передачей сфокусированной энергии в ткани, поэтому процедура требует особо тщательного подбора параметров.

Результат не обязательно проявляется сразу после посещения. Изменения могут развиваться постепенно, а их выраженность зависит от исходного состояния тканей и индивидуальной реакции организма.

Candela в LEO Beauty Club: лазерная эпиляция для удаления нежелательных волос

Отдельное направление аппаратной косметологии LEO Beauty Club — лазерная эпиляция на оборудовании Candela. Этот производитель специализируется на лазерных системах для эстетической медицины, в частности на аппаратах, предназначенных для длительного уменьшения роста нежелательных волос.

Принцип лазерной эпиляции заключается во воздействии световой энергии на меланин — пигмент, содержащийся в волосе.

Когда лазерный луч поглощается пигментом, его энергия преобразуется в тепло. При правильно подобранных параметрах это позволяет повреждать структуры волосяного фолликула, отвечающие за дальнейший рост волос.

Лазерная эпиляция может применяться для различных зон тела. В то же время эффективность процедуры зависит от цвета и толщины волос, фототипа кожи и фазы роста волос.

Именно поэтому одного посещения обычно недостаточно. Волосы растут циклически, а лазер наиболее эффективно воздействует на фолликулы в определенной фазе роста.

Курс процедур позволяет добиться длительного уменьшения количества и густоты волос, однако не гарантирует полного и окончательного прекращения их роста.

Accuret в LEO Beauty Club: локальный уход за кожными образованиями

Среди представленных в LEO Beauty Club технологий Accuret имеет особое назначение. Если большинство других аппаратов ориентированы на косметический уход или коррекцию внешнего вида, то это направление связано с локальным воздействием на определенные образования кожи.

Accuret применяется для азотной обработки папиллом и бородавок после профессиональной оценки. Методики, основанные на воздействии очень низкой температуры, известны как криотерапия или криодеструкция.

Их принцип заключается в контролируемом охлаждении тканей. Под действием холода клетки обрабатываемого участка повреждаются, после чего происходит постепенное отторжение пораженных тканей и заживление.

Криотерапию применяют в дерматологической практике, в частности для лечения отдельных типов бородавок и некоторых доброкачественных образований.

Однако прежде чем проводить удаление, необходимо установить природу новообразования. Не каждое образование, которое человек называет папилломой или бородавкой, является таковым на самом деле. В некоторых случаях требуется осмотр дерматолога, дерматоскопия или другие методы диагностики.

Особого внимания требуют образования, которые быстро меняют форму, цвет, размер, кровоточат или имеют необычный вид.

После криовоздействия возможны покраснение, образование пузырька или корочки, а иногда — временное или стойкое изменение пигментации.

Чем отличаются аппаратные процедуры и как выбрать подходящую

В LEO Beauty Club представлены десять аппаратных технологий, каждая из которых имеет свои особенности и назначение. Одни используются для очищения и увлажнения кожи, другие — для улучшения её текстуры, ухода за телом, коррекции контуров или удаления нежелательных волос.

В частности, HydraFacial сочетает очищение пор, отшелушивание ороговевших клеток и нанесение увлажняющих сывороток. Dermadrop ориентирован на безинъекционное нанесение активных косметических компонентов, а CooLifting использует охлаждение и поток углекислого газа для ухода за кожей лица.

Для работы с неровным тоном, мелкими морщинами и изменениями текстуры кожи применяют Lase MD. В отличие от обычных уходовых процедур, эта технология использует фракционное лазерное воздействие, которое стимулирует процессы обновления кожи.

Отдельную группу составляют аппараты для тела. Endosphera обеспечивает компрессионный микровибрационный массаж, тогда как ICOONE использует вакуумную микростимуляцию. Обе методики применяются для улучшения внешнего вида кожи, борьбы с проявлениями целлюлита и уменьшения временной отечности.

Robolex сочетает несколько технологий аппаратного воздействия для работы с лицом и телом. Ulfit использует сфокусированный ультразвук для нехирургической коррекции локальных жировых отложений и контуров тела.

Для лазерной эпиляции в салоне представлено оборудование Candela, а Accuret применяют для локальной обработки отдельных кожных образований после профессиональной оценки.

Таким образом, аппаратная косметология охватывает различные направления, а универсальной процедуры, которая одинаково подходила бы для всех задач, не существует. Например, для увлажнения кожи нет необходимости сразу прибегать к лазерным методикам, а массажные технологии не могут полностью заменить процедуры, использующие сфокусированный ультразвук.

Именно поэтому выбор оборудования зависит от состояния кожи, особенностей организма и желаемого результата. Во время консультации специалист может определить, какая из доступных в LEO Beauty Club технологий наиболее соответствует конкретному запросу, а также оценить возможные противопоказания.

Аппаратная косметология LEO Beauty Club в Киеве: как записаться

Записаться на аппаратную косметологию в LEO Beauty Club можно по телефону или через социальные сети салона. При обращении можно уточнить, какие процедуры доступны, узнать их стоимость, продолжительность и выбрать удобное время для посещения.

Салон расположен в Киеве по адресу ул. Василия Липкивского, 16Б, ЖК «Квартет». Для записи можно позвонить по номеру +38 (099) 444-38-45 или написать в Instagram — @leobeautyclub.kyiv.

Если клиент ещё не определился с конкретной процедурой, можно предварительно проконсультироваться по поводу представленных в салоне технологий. Специалист поможет подобрать подходящий вариант ухода с учётом состояния кожи, индивидуальных потребностей и возможных противопоказаний.

Перед визитом также стоит уточнить, требуется ли специальная подготовка к выбранной процедуре, сколько времени она занимает и предусматривает ли она курс из нескольких сеансов.

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