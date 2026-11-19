В ритме современной жизни забота о себе становится ритуалом. Развивая эту философию, бренд alís представляет Magnesium Collection — трехступенчатую линейку средств по уходу за телом с магнием и ароматом Soft Cotton & Santal, которая сочетает научный подход к уходу за кожей и удовольствие от сенсорного опыта. Ключевым активным компонентом новой коллекции является Magnesium PCA — биодоступная форма магния, сродственная структурам естественного увлажняющего фактора (NMF) кожи.



Этот

ингредиент помогает поддерживать увлажнённость, баланс и ощущение комфорта кожи.



Клинические исследования подтверждают, что ионы магния улучшают гидратацию рогового слоя кожи, уменьшают трансэпидермальную потерю влаги, снижают шероховатость и подавляют воспалительные реакции. В формулах alis действие Magnesium PCA усилено экстрактами центеллы азиатской и арники, аллантоином, пантенолом, бетаином и натуральными липидами.



«Создавая линейку Magnesium Soft Cotton & Santal, мы хотели предложить средство, действующее на двух уровнях — физиологическом и ментальном. На уровне биохимии кожи активная формула с магнием восстанавливает эпидермальный барьер и снимает клеточный стресс. На ментальном уровне действуют регулярность и тактильные ощущения ритуала: текстура крема, температура воды, знакомый аромат. Они помогают нервной системе переключиться из состояния постоянной настороженности», — комментирует идейная вдохновительница бренда, косметолог Юлия Никулина.



Ароматическая композиция Soft Cotton & Santal построена на сочетании тепла молочного сандала и нежности хлопка, оставляющего деликатный шлейф на коже.



Линейка создана как конструктор ухода и состоит из трёх продуктов:



• Magnesium Body Mist — парфюмированный спрей для тела с магнием. Новейший продукт в линейке средств alís. Спрей мгновенно впитывается без ощущения липкости, восстанавливает гидробаланс и служит деликатной альтернативой нишевым духам. Удобный способ увлажнить кожу и сделать паузу в середине рабочего дня или после тренировки.



• Magnesium Hand & Body Wash — успокаивающий гель для мытья тела и рук с магнием. Деликатное средство для ежедневного очищения кожи. Пантенол, бетаин и липиды увлажняют кожу. А благодаря тщательно подобранной формуле гель помогает предотвратить сухость.



• Magnesium Body Cream — крем для тела с магнием, обогащенный маслами ши и кокоса, в сочетании с экстрактом арники и центеллы азиатской способствует успокоению и увлажнению. Текстура быстро впитывается, восстанавливает липидный барьер, делает кожу шелковистой и фиксирует аромат сандала.



alís — бренд по уходу за телом, созданный на основе японской философии Oubaitori [оубайтори], которая учит нас не сравнивать себя с другими и расцветать в своём темпе. Это легло в основу нашего подхода: мягкие формулы, сенсорный опыт, нишевые ароматы и ритуалы, которые помогают вернуться к себе.

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https://ua.alisme.com/

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