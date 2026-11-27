Европейская история красоты: как прошла эксклюзивная beauty-встреча Leo Beauty Club×Skeyndor
24 ноября киевский клуб Leo Beauty Club стал местом проведения особенной beauty-встречи, посвященной 60-летию Skeyndor — культового испанского бренда профессиональной космецевтики.
Атмосфера камерного мероприятия соединила профессиональную экспертизу, эстетику и искреннюю заботу о красоте и положительных эмоциях для женщин даже в самые сложные времена. Как это было — в репортаже UA.News.
В пространстве Leo Beauty Club гостей ждали знакомство с философией Skeyndor, презентация инновационных линеек, экспертные рекомендации врачей-косметологов и первый взгляд на праздничную коллекцию к Рождеству и Новому году.
С концепцией и миссией испанского бренда гостей познакомила бренд-менеджер Skeyndor Ukraine Евгения Дейнега. Основанный в 1966 году командой учёных-химиков, он одним из первых в мире начал активно внедрять в косметические формулы инновационные компоненты — ретинол, витамин С, липосомы и аквапорины. За шесть десятилетий бренд прошел путь от научной лаборатории до международного лидера профессиональной космецевтики. Сегодня продукция Skeyndor представлена в более чем 60 странах мира.
Профессиональный уход: индивидуальность в каждой формуле
В основе философии Skeyndor — убеждение, что настоящая красота начинается с понимания потребностей кожи. Поэтому научные разработки сочетаются с опытом врачей-косметологов и специалистов индустрии красоты. Именно эта синергия науки и профессиональной практики стала основой партнерства с Leo Beauty Club — международной сетью салонов и клиник, известной премиальным уровнем сервиса, командой высококвалифицированных специалистов и индивидуальным подходом.
О преимуществах космецевтики Skeyndor и возможностях различных программ ухода подробнее рассказала ведущий врач-дерматолог-косметолог Leo Beauty Club Алена Панчук. Бренд предлагает систему ухода, которая сочетает профессиональные кабинетные процедуры с домашними программами. Это позволяет не только решать конкретные эстетические задачи, но и поддерживать результат в повседневном уходе.
Skeyndor охватывает различные потребности кожи — от увлажнения и восстановления защитного барьера до борьбы с акне, пигментацией и возрастными изменениями. Особое внимание привлекают несколько линеек:
Aquatherm — серия на основе эксклюзивного морского минерально-термального комплекса. Она направлена на поддержку кожного барьера, баланс микробиома, увлажнение и успокоение кожи.
Power Retinol — линейка с ретиноидами, созданная для стимуляции регенерации, улучшения текстуры и общего состояния кожи.
Clearist CTX — новое поколение средств для комбинированной и жирной кожи, склонной к акне. Формулы сочетают подходы эстетической медицины и психодерматологии, в частности компоненты Baby GABA и активные вещества, направленные на контроль уровня кортизола и регуляцию выработки себума.
Особое место занимают премиальные и суперпремиальные серии, ориентированные на комплексную работу с возрастными изменениями: Global Lift, Corrective, Eternal, Timeless Prodigy.
Она также отметила, что шесть десятилетий истории бренда — это не только свидетельство его опыта, но и показатель способности постоянно развиваться и обновлять формулы.
Leo Beauty Club × Skeyndor: партнерство, основанное на экспертизе
О партнерстве двух брендов, для которых качество, профессионализм и индивидуальный подход к клиенту являются принципиальными ценностями, рассказала директор киевской сети Leo Beauty Club Татьяна Буцкая.
Она поблагодарила Skeyndor за сотрудничество и подчеркнула, что продукция испанского бренда уже занимает важное место в профессиональных программах ухода клиники.
В этой философии — общее видение Leo Beauty Club и Skeyndor: красота не должна быть шаблонной. Она требует знаний, профессионального опыта, внимания к деталям и индивидуальных решений.
Праздничное настроение от Skeyndor: красота в подарочном формате
Завершающим акцентом beauty-встречи стала презентация новогодней и рождественской коллекции Skeyndor. Накануне самых ожидаемых зимних праздников бренд традиционно подготовил особое предложение для своих поклонников — изысканные подарочные наборы с комплексным уходом.
В этом году коллекция насчитывает 16 различных вариантов праздничных наборов на основе уходовых линеек бренда. Помимо наборов, Skeyndor представил и лимитированную парфюмерную коллекцию — два вида ароматов.
Эксклюзивная встреча Leo Beauty Club × Skeyndor стала не просто презентацией косметических новинок, а возможностью поближе познакомиться с европейской культурой профессионального ухода, где наука встречается с эстетикой, а красота начинается с заботы о себе.
Leo Beauty Club — это пространство, где женщина может полностью позаботиться о себе: от внешней красоты до внутреннего здоровья. Здесь создают новый уровень сервиса, где медицина становится комфортной, понятной и доступной.
Посетить салон LEO BEAUTY CLUB можно по адресам:
КИЕВ
ул. Липковского, 16Б
ул. Большая Васильковская, 18
Запись онлайн:
@leobeautyclub.kyiv