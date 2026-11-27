24 ноября киевский клуб Leo Beauty Club стал местом проведения особенной beauty-встречи, посвященной 60-летию Skeyndor — культового испанского бренда профессиональной космецевтики.



Атмосфера камерного мероприятия соединила профессиональную экспертизу, эстетику и искреннюю заботу о красоте и положительных эмоциях для женщин даже в самые сложные времена. Как это было — в репортаже UA.News.



В пространстве Leo Beauty Club гостей ждали знакомство с философией Skeyndor, презентация инновационных линеек, экспертные рекомендации врачей-косметологов и первый взгляд на праздничную коллекцию к Рождеству и Новому году.

С концепцией и миссией испанского бренда гостей познакомила бренд-менеджер Skeyndor Ukraine Евгения Дейнега. Основанный в 1966 году командой учёных-химиков, он одним из первых в мире начал активно внедрять в косметические формулы инновационные компоненты — ретинол, витамин С, липосомы и аквапорины. За шесть десятилетий бренд прошел путь от научной лаборатории до международного лидера профессиональной космецевтики. Сегодня продукция Skeyndor представлена в более чем 60 странах мира.

«Сильная сторона Skeyndor в том, что за 60 лет своей истории у бренда было достаточно времени, чтобы тщательно совершенствовать каждую формулу. Благодаря этому сегодня он предлагает множество различных линеек, ориентированных на потребности разных типов кожи. Для клиник это большое преимущество, ведь специалисты могут подобрать пациенту именно те средства, в которых он нуждается. Не каждый бренд имеет столь широкий ассортимент. Еще одна важная особенность — постоянное развитие. Компания регулярно совершенствует формулы, обновляет линейки, анализирует отзывы клиентов и учитывает их потребности», — рассказала Евгения Дейнега.



Профессиональный уход: индивидуальность в каждой формуле



В основе философии Skeyndor — убеждение, что настоящая красота начинается с понимания потребностей кожи. Поэтому научные разработки сочетаются с опытом врачей-косметологов и специалистов индустрии красоты. Именно эта синергия науки и профессиональной практики стала основой партнерства с Leo Beauty Club — международной сетью салонов и клиник, известной премиальным уровнем сервиса, командой высококвалифицированных специалистов и индивидуальным подходом.



О преимуществах космецевтики Skeyndor и возможностях различных программ ухода подробнее рассказала ведущий врач-дерматолог-косметолог Leo Beauty Club Алена Панчук. Бренд предлагает систему ухода, которая сочетает профессиональные кабинетные процедуры с домашними программами. Это позволяет не только решать конкретные эстетические задачи, но и поддерживать результат в повседневном уходе.



Skeyndor охватывает различные потребности кожи — от увлажнения и восстановления защитного барьера до борьбы с акне, пигментацией и возрастными изменениями. Особое внимание привлекают несколько линеек:

Aquatherm — серия на основе эксклюзивного морского минерально-термального комплекса. Она направлена на поддержку кожного барьера, баланс микробиома, увлажнение и успокоение кожи.

Power Retinol — линейка с ретиноидами, созданная для стимуляции регенерации, улучшения текстуры и общего состояния кожи.

Clearist CTX — новое поколение средств для комбинированной и жирной кожи, склонной к акне. Формулы сочетают подходы эстетической медицины и психодерматологии, в частности компоненты Baby GABA и активные вещества, направленные на контроль уровня кортизола и регуляцию выработки себума.

Особое место занимают премиальные и суперпремиальные серии, ориентированные на комплексную работу с возрастными изменениями: Global Lift, Corrective, Eternal, Timeless Prodigy.

«В Skeyndor меня как специалиста привлекает прежде всего большое количество линеек и продуктов. Есть средства для проблемной кожи, антивозрастного ухода, коррекции пигментации, продукты с ретинолом, сыворотки, кремы и средства для очищения. Это позволяет очень точно подбирать уход в соответствии с потребностями конкретного пациента. За почти пять лет работы в Leo Beauty Club у меня накопился опыт сотрудничества с различными брендами, поэтому мне есть с чем сравнивать. Для меня важно, что Skeyndor занимает прочные позиции в Европе, в частности в Испании, Барселоне и Франции. Это премиальный бренд, представленный в престижных отелях, где предлагают профессиональные процедуры по уходу. Для Leo Beauty Club высокое качество космецевтики — обязательное условие», — поделилась Алена Панчук.

Она также отметила, что шесть десятилетий истории бренда — это не только свидетельство его опыта, но и показатель способности постоянно развиваться и обновлять формулы.



Leo Beauty Club × Skeyndor: партнерство, основанное на экспертизе



О партнерстве двух брендов, для которых качество, профессионализм и индивидуальный подход к клиенту являются принципиальными ценностями, рассказала директор киевской сети Leo Beauty Club Татьяна Буцкая.

Она поблагодарила Skeyndor за сотрудничество и подчеркнула, что продукция испанского бренда уже занимает важное место в профессиональных программах ухода клиники.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Skeyndor и широко используем его продукцию в профессиональном уходе. Нам чрезвычайно приятно, что бренд выбрал Leo Beauty Club в качестве своего партнера. Ведь за ним стоит мощная научная база, авторитетный исследовательский центр, где изучают новые компоненты и разрабатывают профессиональные протоколы проведения процедур. Это действительно глубокий научный подход. Одной из основ нашего сотрудничества является также большая команда специалистов Leo Beauty Club. Для нас принципиально важно, чтобы процедуры проводили врачи с высшим медицинским образованием. Мы уделяем этому особое внимание, ведь стремимся обеспечить качество услуг и индивидуальный подход к каждому посетителю. «Правильно оценить потребности клиента и подобрать соответствующий уход может специалист с надлежащим специализированным образованием», — подчеркнула Татьяна Буцкая.

В этой философии — общее видение Leo Beauty Club и Skeyndor: красота не должна быть шаблонной. Она требует знаний, профессионального опыта, внимания к деталям и индивидуальных решений.

Праздничное настроение от Skeyndor: красота в подарочном формате



Завершающим акцентом beauty-встречи стала презентация новогодней и рождественской коллекции Skeyndor. Накануне самых ожидаемых зимних праздников бренд традиционно подготовил особое предложение для своих поклонников — изысканные подарочные наборы с комплексным уходом.



В этом году коллекция насчитывает 16 различных вариантов праздничных наборов на основе уходовых линеек бренда. Помимо наборов, Skeyndor представил и лимитированную парфюмерную коллекцию — два вида ароматов.



Эксклюзивная встреча Leo Beauty Club × Skeyndor стала не просто презентацией косметических новинок, а возможностью поближе познакомиться с европейской культурой профессионального ухода, где наука встречается с эстетикой, а красота начинается с заботы о себе.



Leo Beauty Club — это пространство, где женщина может полностью позаботиться о себе: от внешней красоты до внутреннего здоровья. Здесь создают новый уровень сервиса, где медицина становится комфортной, понятной и доступной.

Посетить салон LEO BEAUTY CLUB можно по адресам:

КИЕВ

ул. Липковского, 16Б

ул. Большая Васильковская, 18

Запись онлайн:

@leobeautyclub.kyiv

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