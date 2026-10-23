LEO BEAUTY CLUB — премиальный салон красоты в Дубае, расположенный в комплексе Kempinski Hotel & Residences на острове Пальма Джумейра. Заведение предлагает парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, профессиональный макияж, косметологию и аппаратные процедуры для лица и тела.

Салон расположен по адресу: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ. Записаться на процедуры можно по телефону +971 52 843 8463, через официальный сайт LEO BEAUTY CLUB или на странице салона в Instagram.

Концепция LEO BEAUTY CLUB предусматривает комплексный подход к уходу: клиенты могут сочетать различные процедуры в одном пространстве, выбирая услуги в соответствии со своими потребностями. Отдельное направление работы — современная аппаратная косметология, для которой салон представляет технологии ухода за кожей и телом.

UA.News рассказывает, какие услуги предоставляет LEO BEAUTY CLUB в Дубае, какие технологии использует салон и чем его подход к beauty-сервису отличается от других.

Парикмахерское ателье: стрижки, окрашивание и восстановление волос

Парикмахерское направление LEO BEAUTY CLUB охватывает полный цикл работы с волосами — от стрижки и укладки до сложного окрашивания, выпрямления и наращивания. Салон позиционирует свои услуги как индивидуально подобранное меню процедур, которые выполняются по предварительной записи.

Клиентам доступны женские и мужские стрижки, укладки, стайлинг и плетение. Отдельное направление — окрашивание волос, в частности балаяж, мелирование и обесцвечивание. Такие техники позволяют создавать различные цветовые эффекты — от естественных переходов до более заметного изменения оттенка.

Также в перечне есть кератиновое выпрямление, ботокс для волос и наращивание. Для ухода за длиной волос салон предлагает процедуры Balmain Hair Couture и протоколы La Biosthétique. Выбор конкретной процедуры зависит от состояния волос, желаемого результата и рекомендаций специалиста.

Подробнее об услугах можно узнать на странице парикмахерского ателье LEO BEAUTY CLUB.

Маникюр, педикюр и нейл-арт

Ноготный сервис включает маникюр, педикюр, гелевое покрытие, наращивание ногтей и дизайн. В этом направлении салон LEO BEAUTY CLUB делает акцент на ручной работе, точности исполнения и внимании к деталям.

В зависимости от пожеланий клиенты могут выбрать базовый уход за ногтями, стойкое покрытие или более сложный декоративный дизайн. Наращивание позволяет изменить длину и форму ногтей, тогда как нейл-арт предполагает индивидуальное оформление.

Полный перечень услуг представлен на странице маникюрного салона LEO BEAUTY CLUB.

Макияж, брови и ресницы



В LEO BEAUTY CLUB доступен профессиональный макияж для различных мероприятий. Перечень включает дневной, вечерний и праздничный макияж, а также свадебные образы. Кроме того, салон предлагает уроки макияжа для тех, кто хочет научиться самостоятельно пользоваться косметикой и освоить основные техники её нанесения.

Еще одно направление — оформление бровей и ресниц. К нему относятся моделирование и коррекция бровей с помощью нити, а также наращивание ресниц. Такие процедуры дополняют макияж или могут быть частью регулярного ухода.

Косметология лица и уход за кожей

Косметологическое направление сочетает ручные процедуры и аппаратные технологии. Среди услуг доступны уходы за лицом, скульптурные процедуры, антивозрастные протоколы и HydraFacial. При выборе программы могут учитываться состояние кожи, её текстура, уровень увлажнения и индивидуальные потребности клиента.

Одной из представленных систем является HydraFacial Syndeo. Технология Vortex-Fusion сочетает в себе очищение, отшелушивание, удаление загрязнений из пор и нанесение специальных сывороток. Процедуру используют для комплексного ухода за кожей и улучшения её внешнего вида.

Другая система — CoolLift, также известная как CooLifting. Она использует контролируемый поток холодного углекислого газа для нанесения активных компонентов на кожу. Метод позиционируется как безинъекционная процедура, направленная на увлажнение и временное улучшение внешнего вида кожи.

Для безинъекционного ухода также представлена система Dermadrop TDA. Система использует поток медицинского кислорода для трансдермального нанесения активных сывороток без применения игл.

В перечне оборудования есть Dermapen 4 — система микроигольчатого воздействия, во время которого специальные микроиглы создают контролируемые микроканалы в коже. Метод применяют в процедурах, направленных на улучшение текстуры кожи, в частности при работе с неровностями и рубцами. Отдельно отмечена система BDR, которая сочетает микроигольные методики с использованием специализированных косметических концентратов.

Среди других технологий — Heleo Pro LED. Эта система использует свет различных спектров в процедурах фототерапии, которые могут быть направлены на уход за проблемной кожей и поддержку её восстановления.

Перед выбором косметологического ухода важно оценить особенности кожи. Для этого в LEO BEAUTY CLUB представлена система Janus Pro, использующая мультиспектральную визуализацию. Она позволяет анализировать видимые и более глубокие характеристики кожи, в частности пигментацию, поры, текстуру и уровень увлажнения.

Полученные данные помогут подобрать необходимый уход для клиента и позволят отслеживать изменения внешнего вида кожи после процедур.

Аппаратные технологии для подтяжки кожи



Отдельную группу оборудования составляют системы, использующие радиочастотное или ультразвуковое воздействие. Их применяют в процедурах, направленных на улучшение упругости кожи, ее текстуры и контуров лица.

Virtue RF — система микроигольного радиочастотного воздействия. Она сочетает микроиглы с подачей радиочастотной энергии в ткани. Такие процедуры используют для стимуляции процессов ремоделирования кожи и работы с её текстурой. Необходимость курса процедур и продолжительность восстановления зависят от индивидуальных особенностей клиента.

Indiba Elite работает на радиочастоте 448 кГц с использованием технологии Proionic. Систему применяют в процедурах для лица и тела, в частности для работы с тканями, микроциркуляцией и упругостью кожи.

Еще одна представленная технология — Liftera A. Это система сфокусированного ультразвука, которую используют в неинвазивных процедурах для подтяжки кожи лица, шеи и линии челюсти. Её назначение — воздействие на более глубокие слои тканей без хирургического вмешательства.

Выбор между этими методиками зависит от поставленной задачи, состояния кожи и возможных противопоказаний. Не все процедуры подходят каждому клиенту, а их результаты могут различаться.

Моделирование контуров тела и уход за кожей

Для работы с телом в LEO BEAUTY CLUB представлены несколько аппаратных систем с различными принципами действия. Среди них — Endospheres Therapy, Icoone Laser, VIP Line Voluzione, RoboLex Plus и CriolipoSculpt.

Endospheres Therapy использует компрессионную микровибрацию. В системе применяется ролик с 55 силиконовыми сферами, которые создают ритмическое механическое воздействие на ткани. Метод используется в программах ухода за телом и лицом, в частности для работы с текстурой кожи, ощущением отечности и контуром тела.

Icoone Laser — система микростимуляции Roboderm, сочетающая механическое воздействие с лазерными и LED-технологиями. Ее применяют в процедурах для лица и тела, ориентированных на уход за кожей и улучшение ее внешнего вида.

VIP Line Voluzione — многофункциональная платформа, которую используют для различных эстетических протоколов. В зависимости от конфигурации и выбранного режима она может быть частью процедур для лица и тела.

RoboLex Plus сочетает в себе несколько технологий: вакуумный массаж, ультразвуковую кавитацию, радиочастотное воздействие и низкоинтенсивный лазер. Такой комплекс предназначен для неинвазивных процедур, которые применяются в программах моделирования контуров тела и ухода за кожей.

CriolipoSculpt использует криолиполиз — контролируемое воздействие низких температур на локальные жировые отложения. Метод предназначен для коррекции отдельных зон тела, а не для общего снижения веса. Перед процедурой необходимо оценить противопоказания и обсудить ожидаемый результат со специалистом.

Массаж, марокканская баня и велнес-процедуры



Помимо аппаратной косметологии, салон предлагает услуги для релаксации и ухода за телом. В перечень входят массаж, рефлексотерапия, марокканская баня, обертывания, прессотерапия и скрабирование.

Массажные процедуры могут быть направлены на расслабление и уменьшение ощущения мышечного напряжения. Скрабы и обертывания используются в программах ухода за кожей тела, а прессотерапия предполагает механическое компрессионное воздействие с помощью специального оборудования.

Отдельно в LEO BEAUTY CLUB представлена велнес-кровать Soffio от итальянского производителя Starpool. Она оснащена подогревом и водяной мембраной, создающей волнообразное массажное воздействие на тело. Систему используют в качестве дополнения к релаксационным процедурам.

Уход за мужчинами и удаление волос

Двери LEO BEAUTY CLUB открыты не только для женской аудитории. В перечне услуг есть мужские стрижки и барбер-сервис. Это позволяет совместить классический уход за волосами с общими услугами салона.

Также доступны восковая депиляция и тридинг — удаление волосков с помощью нити. Эти методы применяются для различных зон в зависимости от выбранной услуги.

В косметологическом направлении салон также предлагает IPL-эпиляцию — технологию интенсивного импульсного света, которую используют для замедления роста волос. Перед процедурой важно учесть фототип кожи, цвет волос и возможные противопоказания.



Как записаться в LEO BEAUTY CLUB в Дубае

Салон работает по предварительной записи, что позволяет согласовать нужную услугу и время визита. Ознакомиться с направлениями работы можно на официальном сайте LEO BEAUTY CLUB, где также доступна форма бронирования.

Адрес заведения — Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE. Для связи предусмотрены телефон +971 52 843 8463 и страница в Instagram.

LEO BEAUTY CLUB сочетает классические салонные услуги с косметологией, аппаратными процедурами и велнес-уходом. Такой формат позволяет выбирать различные направления в одном месте — от стрижки и маникюра до процедур для лица и тела. При этом конкретный перечень доступных услуг, показания и стоимость процедур следует уточнять при записи непосредственно в салоне.

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