LEO BEAUTY CLUB — премиальный салон красоты в Дубае, расположенный в комплексе Kempinski Hotel & Residences на острове Пальма Джумейра. Заведение предлагает парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, профессиональный макияж, косметологию и аппаратные процедуры для лица и тела.
Салон расположен по адресу: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ. Записаться на процедуры можно по телефону +971 52 843 8463, через официальный сайт LEO BEAUTY CLUB или на странице салона в Instagram.
Концепция LEO BEAUTY CLUB предусматривает комплексный подход к уходу: клиенты могут сочетать различные процедуры в одном пространстве, выбирая услуги в соответствии со своими потребностями. Отдельное направление работы — современная аппаратная косметология, для которой салон представляет технологии ухода за кожей и телом.
UA.News рассказывает, какие услуги предоставляет LEO BEAUTY CLUB в Дубае, какие технологии использует салон и чем его подход к beauty-сервису отличается от других.
Парикмахерское ателье: стрижки, окрашивание и восстановление волос
Парикмахерское направление LEO BEAUTY CLUB охватывает полный цикл работы с волосами — от стрижки и укладки до сложного окрашивания, выпрямления и наращивания. Салон позиционирует свои услуги как индивидуально подобранное меню процедур, которые выполняются по предварительной записи.
Клиентам доступны женские и мужские стрижки, укладки, стайлинг и плетение. Отдельное направление — окрашивание волос, в частности балаяж, мелирование и обесцвечивание. Такие техники позволяют создавать различные цветовые эффекты — от естественных переходов до более заметного изменения оттенка.
Также в перечне есть кератиновое выпрямление, ботокс для волос и наращивание. Для ухода за длиной волос салон предлагает процедуры Balmain Hair Couture и протоколы La Biosthétique. Выбор конкретной процедуры зависит от состояния волос, желаемого результата и рекомендаций специалиста.
Подробнее об услугах можно узнать на странице парикмахерского ателье LEO BEAUTY CLUB.
Маникюр, педикюр и нейл-арт
Ноготный сервис включает маникюр, педикюр, гелевое покрытие, наращивание ногтей и дизайн. В этом направлении салон LEO BEAUTY CLUB делает акцент на ручной работе, точности исполнения и внимании к деталям.
В зависимости от пожеланий клиенты могут выбрать базовый уход за ногтями, стойкое покрытие или более сложный декоративный дизайн. Наращивание позволяет изменить длину и форму ногтей, тогда как нейл-арт предполагает индивидуальное оформление.
Полный перечень услуг представлен на странице маникюрного салона LEO BEAUTY CLUB.
Макияж, брови и ресницы
В LEO BEAUTY CLUB доступен профессиональный макияж для различных мероприятий. Перечень включает дневной, вечерний и праздничный макияж, а также свадебные образы. Кроме того, салон предлагает уроки макияжа для тех, кто хочет научиться самостоятельно пользоваться косметикой и освоить основные техники её нанесения.
Еще одно направление — оформление бровей и ресниц. К нему относятся моделирование и коррекция бровей с помощью нити, а также наращивание ресниц. Такие процедуры дополняют макияж или могут быть частью регулярного ухода.
Косметология лица и уход за кожей
Косметологическое направление сочетает ручные процедуры и аппаратные технологии. Среди услуг доступны уходы за лицом, скульптурные процедуры, антивозрастные протоколы и HydraFacial. При выборе программы могут учитываться состояние кожи, её текстура, уровень увлажнения и индивидуальные потребности клиента.
Одной из представленных систем является HydraFacial Syndeo. Технология Vortex-Fusion сочетает в себе очищение, отшелушивание, удаление загрязнений из пор и нанесение специальных сывороток. Процедуру используют для комплексного ухода за кожей и улучшения её внешнего вида.
Другая система — CoolLift, также известная как CooLifting. Она использует контролируемый поток холодного углекислого газа для нанесения активных компонентов на кожу. Метод позиционируется как безинъекционная процедура, направленная на увлажнение и временное улучшение внешнего вида кожи.
Для безинъекционного ухода также представлена система Dermadrop TDA. Система использует поток медицинского кислорода для трансдермального нанесения активных сывороток без применения игл.
В перечне оборудования есть Dermapen 4 — система микроигольчатого воздействия, во время которого специальные микроиглы создают контролируемые микроканалы в коже. Метод применяют в процедурах, направленных на улучшение текстуры кожи, в частности при работе с неровностями и рубцами. Отдельно отмечена система BDR, которая сочетает микроигольные методики с использованием специализированных косметических концентратов.
Среди других технологий — Heleo Pro LED. Эта система использует свет различных спектров в процедурах фототерапии, которые могут быть направлены на уход за проблемной кожей и поддержку её восстановления.
Перед выбором косметологического ухода важно оценить особенности кожи. Для этого в LEO BEAUTY CLUB представлена система Janus Pro, использующая мультиспектральную визуализацию. Она позволяет анализировать видимые и более глубокие характеристики кожи, в частности пигментацию, поры, текстуру и уровень увлажнения.
Полученные данные помогут подобрать необходимый уход для клиента и позволят отслеживать изменения внешнего вида кожи после процедур.
Аппаратные технологии для подтяжки кожи
Отдельную группу оборудования составляют системы, использующие радиочастотное или ультразвуковое воздействие. Их применяют в процедурах, направленных на улучшение упругости кожи, ее текстуры и контуров лица.
Virtue RF — система микроигольного радиочастотного воздействия. Она сочетает микроиглы с подачей радиочастотной энергии в ткани. Такие процедуры используют для стимуляции процессов ремоделирования кожи и работы с её текстурой. Необходимость курса процедур и продолжительность восстановления зависят от индивидуальных особенностей клиента.
Indiba Elite работает на радиочастоте 448 кГц с использованием технологии Proionic. Систему применяют в процедурах для лица и тела, в частности для работы с тканями, микроциркуляцией и упругостью кожи.
Еще одна представленная технология — Liftera A. Это система сфокусированного ультразвука, которую используют в неинвазивных процедурах для подтяжки кожи лица, шеи и линии челюсти. Её назначение — воздействие на более глубокие слои тканей без хирургического вмешательства.
Выбор между этими методиками зависит от поставленной задачи, состояния кожи и возможных противопоказаний. Не все процедуры подходят каждому клиенту, а их результаты могут различаться.
Моделирование контуров тела и уход за кожей
Для работы с телом в LEO BEAUTY CLUB представлены несколько аппаратных систем с различными принципами действия. Среди них — Endospheres Therapy, Icoone Laser, VIP Line Voluzione, RoboLex Plus и CriolipoSculpt.
Endospheres Therapy использует компрессионную микровибрацию. В системе применяется ролик с 55 силиконовыми сферами, которые создают ритмическое механическое воздействие на ткани. Метод используется в программах ухода за телом и лицом, в частности для работы с текстурой кожи, ощущением отечности и контуром тела.
Icoone Laser — система микростимуляции Roboderm, сочетающая механическое воздействие с лазерными и LED-технологиями. Ее применяют в процедурах для лица и тела, ориентированных на уход за кожей и улучшение ее внешнего вида.
VIP Line Voluzione — многофункциональная платформа, которую используют для различных эстетических протоколов. В зависимости от конфигурации и выбранного режима она может быть частью процедур для лица и тела.
RoboLex Plus сочетает в себе несколько технологий: вакуумный массаж, ультразвуковую кавитацию, радиочастотное воздействие и низкоинтенсивный лазер. Такой комплекс предназначен для неинвазивных процедур, которые применяются в программах моделирования контуров тела и ухода за кожей.
CriolipoSculpt использует криолиполиз — контролируемое воздействие низких температур на локальные жировые отложения. Метод предназначен для коррекции отдельных зон тела, а не для общего снижения веса. Перед процедурой необходимо оценить противопоказания и обсудить ожидаемый результат со специалистом.
Массаж, марокканская баня и велнес-процедуры
Помимо аппаратной косметологии, салон предлагает услуги для релаксации и ухода за телом. В перечень входят массаж, рефлексотерапия, марокканская баня, обертывания, прессотерапия и скрабирование.
Массажные процедуры могут быть направлены на расслабление и уменьшение ощущения мышечного напряжения. Скрабы и обертывания используются в программах ухода за кожей тела, а прессотерапия предполагает механическое компрессионное воздействие с помощью специального оборудования.
Отдельно в LEO BEAUTY CLUB представлена велнес-кровать Soffio от итальянского производителя Starpool. Она оснащена подогревом и водяной мембраной, создающей волнообразное массажное воздействие на тело. Систему используют в качестве дополнения к релаксационным процедурам.
Уход за мужчинами и удаление волос
Двери LEO BEAUTY CLUB открыты не только для женской аудитории. В перечне услуг есть мужские стрижки и барбер-сервис. Это позволяет совместить классический уход за волосами с общими услугами салона.
Также доступны восковая депиляция и тридинг — удаление волосков с помощью нити. Эти методы применяются для различных зон в зависимости от выбранной услуги.
В косметологическом направлении салон также предлагает IPL-эпиляцию — технологию интенсивного импульсного света, которую используют для замедления роста волос. Перед процедурой важно учесть фототип кожи, цвет волос и возможные противопоказания.
Как записаться в LEO BEAUTY CLUB в Дубае
Салон работает по предварительной записи, что позволяет согласовать нужную услугу и время визита. Ознакомиться с направлениями работы можно на официальном сайте LEO BEAUTY CLUB, где также доступна форма бронирования.
Адрес заведения — Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE. Для связи предусмотрены телефон +971 52 843 8463 и страница в Instagram.
LEO BEAUTY CLUB сочетает классические салонные услуги с косметологией, аппаратными процедурами и велнес-уходом. Такой формат позволяет выбирать различные направления в одном месте — от стрижки и маникюра до процедур для лица и тела. При этом конкретный перечень доступных услуг, показания и стоимость процедур следует уточнять при записи непосредственно в салоне.