Дубай известен своими роскошными отелями, дорогими ресторанами и высокими стандартами обслуживания. Это касается и сферы красоты, где клиенты ожидают не только качественных процедур, но и комфорта, а также индивидуального подхода. Одним из таких мест является LEO BEAUTY CLUB — премиальный салон красоты на острове Пальма Джумейра.

LEO BEAUTY CLUB объединяет различные beauty-услуги в одном пространстве. Клиенты могут записаться сразу на несколько процедур, воспользоваться современными косметологическими технологиями и подобрать индивидуальную программу ухода. Салон входит в международную сеть с украинскими корнями, которая также представлена в Киеве и Варшаве.

Салон расположен по адресу Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE. Записаться на процедуры можно по телефону +971 52 843 8463, через официальный сайт LEO BEAUTY CLUB или в Instagram. Заведение работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

От украинского бренда до салона на Palm Jumeirah

История LEO BEAUTY CLUB началась в 2017 году. Впоследствии сеть вышла за пределы Украины: её салоны представлены в Киеве, Варшаве и Дубае. Развитие в Объединённых Арабских Эмиратах стало для бренда возможностью работать с международной аудиторией, для которой важны индивидуальный подход, широкий выбор процедур и экономия времени.

Дубайский салон расположен в Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah. Это не просто адрес: расположение внутри гостинично-резиденционного комплекса определяет формат обслуживания. Пространство ориентировано как на жителей города, так и на гостей, привыкших совмещать отдых, деловые встречи и уход за собой.

В интервью UA.News директор сети Ксения Миргородская объясняла, что для выхода на дубайский рынок компания сознательно выбрала премиальный сегмент. По её словам, современную роскошь определяют прежде всего технологии, комфорт и качество сервиса. Она также подчеркивала важность стабильных стандартов работы в разных странах, где представлен бренд.

Несколько процедур за один визит: как организован сервис в LEO BEAUTY CLUB

Одной из главных особенностей LEO BEAUTY CLUB в Дубае является возможность получить практически все основные beauty-услуги в одном месте. Клиентам не нужно отдельно искать парикмахера, косметолога, мастера маникюра или массажиста. В салоне на Palm Jumeirah эти направления объединены в одном пространстве, что позволяет организовать комплексный уход за одно посещение.

Например, перед важной встречей, торжеством или фотосессией клиентка может записаться на укладку волос, маникюр и профессиональный макияж. Для тех, кто хочет уделить больше времени уходу за собой, доступны косметологические процедуры, массажи и аппаратные методики для лица и тела. Услуги можно комбинировать в зависимости от личных пожеланий, а их последовательность и продолжительность согласовываются при записи.

Особое внимание в LEO BEAUTY CLUB уделяют индивидуальному подходу. Вместо одинаковых программ для всех клиентам предлагают выбирать процедуры в соответствии с состоянием волос, особенностями кожи и желаемым результатом. Например, уход за лицом может включать очищение с помощью HydraFacial Syndeo или безинъекционные процедуры Dermadrop TDA. Для волос доступны профессиональные протоколы Balmain Hair Couture и La Biosthétique, а для тела — массажи и аппаратные процедуры.

Важную роль играет и расположение салона. LEO BEAUTY CLUB работает на территории Kempinski Hotel & Residences на Пальме Джумейра, поэтому его могут посещать как жители Дубая, так и туристы и гости гостиничного комплекса. Для последних возможность получить несколько услуг за один визит особенно удобна, ведь не нужно тратить время на поездки между разными заведениями.

При этом LEO BEAUTY CLUB делает акцент не только на широком выборе процедур, но и на атмосфере самого салона. Пространство сочетает в себе современный интерьер, профессиональное оборудование и формат обслуживания, характерный для премиального сегмента. Как рассказала UA.News директор сети Ксения Миргородская, для бренда роскошь прежде всего означает современные технологии, качественный сервис и комфорт клиента, а не только дорогой декор.

Стрижки, сложные окрашивания и уход за волосами в LEO BEAUTY CLUB

Парикмахерское направление включает женские и мужские стрижки, укладки, плетение, различные виды окрашивания и профессиональные процедуры по уходу. Для изменения цвета доступны, в частности, балаяж, мелирование и осветление. Мастера могут работать как над полным обновлением образа, так и над поддержанием уже созданного оттенка.

Особое внимание уделяется состоянию волос после окрашивания, горячей укладки и воздействия внешних факторов. В меню представлены кератиновое выпрямление, так называемый ботокс для волос, наращивание, а также протоколы Balmain Hair Couture и La Biosthétique. Выбор средств и процедур зависит от структуры волос и ожидаемого результата.

Для климата Дубая такое направление особенно актуально: солнце, морская вода, кондиционированный воздух и частая укладка могут влиять на состояние волос и вид прически. Поэтому индивидуальный подбор домашнего и салонного ухода становится частью консультации.

Маникюр, макияж, брови и ресницы в LEO BEAUTY CLUB

Маникюрный сервис включает маникюр и педикюр, гелевое покрытие, наращивание и дизайн ногтей. Можно выбрать сдержанный повседневный вариант или более сложное декоративное оформление для торжества. Важное место занимают аккуратная обработка ногтей, работа с формой и подбор покрытия в соответствии с пожеланиями клиента.

Еще одно направление — профессиональный макияж. В салоне создают дневные, вечерние, праздничные и свадебные образы. Для тех, кто хочет лучше освоить косметику, предусмотрены уроки макияжа. Услуги дополняют коррекция бровей, коррекция нитью и наращивание ресниц.

Сочетание этих направлений позволяет подготовиться к фотосессии, торжеству или деловому мероприятию в одном месте. При этом каждую процедуру можно заказать и отдельно — без необходимости выбирать комплексную программу.

Аппаратная косметология в LEO BEAUTY CLUB: от анализа кожи до HydraFacial

Одной из заметных составляющих LEO BEAUTY CLUB в Дубае является технологичный уход за лицом. Перед выбором программы специалисты могут использовать систему диагностики Janus Pro. Она помогает оценить видимые особенности кожи, в частности её текстуру, поры и пигментацию, чтобы точнее подобрать уход.

Среди представленных технологий — HydraFacial Syndeo. Система использует технологию Vortex-Fusion, которая объединяет очищение, отшелушивание и нанесение сывороток. По словам директора сети, LEO BEAUTY CLUB сотрудничает с брендом HydraFacial в Дубае и использует современное оборудование этого производителя.

Для безинъекционного нанесения уходовых составов представлены Dermadrop TDA и CoolLift. Первая система использует поток кислорода, вторая — контролируемый поток холодного углекислого газа. Другие протоколы включают Dermapen 4 для микроигольчатого омоложения и Heleo Pro LED для световых процедур. Эти методики имеют разное назначение, поэтому не являются взаимозаменяемыми.

Лифтинг и процедуры для тела в LEO BEAUTY CLUB

Отдельную группу составляет оборудование для работы с текстурой и упругостью кожи. Virtue RF сочетает микроигольную методику с радиочастотным воздействием, Indiba Elite использует радиочастотную технологию, а Liftera A — сфокусированный ультразвук. Такие процедуры применяются в программах эстетического ухода за лицом и шеей.

Для тела салон представляет Endospheres Therapy, Icoone Laser, RoboLex Plus и другие системы. Они отличаются принципами работы: от механической стимуляции и компрессионной микровибрации до комбинаций вакуумного и аппаратного воздействия. Среди направлений также указан криолиполиз, который применяют для локальной коррекции контуров тела, а не как способ общего похудения.

Важно, что аппаратная косметология не предполагает универсального результата. Во время консультации необходимо учесть противопоказания, возможную реакцию кожи и необходимость восстановления после отдельных методик. Количество процедур и ожидаемый эффект определяются индивидуально.

Массаж, велнес и премиальный сервис в LEO BEAUTY CLUB

Помимо парикмахерских услуг и аппаратной косметологии, LEO BEAUTY CLUB в Дубае предлагает широкий выбор процедур по уходу за телом и отдыху. В салоне на Пальме Джумейра можно записаться на массаж, скрабирование, обертывания, прессотерапию, рефлексотерапию и посетить марокканскую баню. Эти услуги дополняют основные beauty-направления и позволяют совместить уход за внешностью с отдыхом.

Особое место занимают массажные и велнес-процедуры. Они могут быть как самостоятельной услугой, так и частью комплексной программы ухода. Например, после рабочего дня или длительного путешествия клиенты могут выбрать расслабляющий массаж, а для ухода за кожей тела — скрабирование или обертывание. Некоторые процедуры направлены на улучшение внешнего вида кожи, тогда как другие, прежде всего, помогают расслабиться.

Среди оборудования LEO BEAUTY CLUB представлена велнес-кровать Soffio от итальянского производителя Starpool. Она использует систему подогрева и специальную водяную мембрану, которая создает эффект мягкого волнообразного массажа. Такая технология позволяет проводить релаксационные процедуры без традиционного механического массажа. Её можно включать в более длительные программы отдыха и ухода за телом.

Еще одно направление — марокканская баня, сочетающая традиционные ритуалы очищения кожи и отдыха. Клиентам также доступны различные виды обертываний и процедур, направленных на поддержание ухоженного вида кожи. Таким образом, посещение LEO BEAUTY CLUB не ограничивается обычной стрижкой или косметологической процедурой, а может превратиться в полноценный день ухода за собой.

Именно сочетание различных направлений является одной из главных особенностей салона на рынке Дубая. Здесь работают как крупные международные beauty-сети, так и небольшие специализированные студии. Одни заведения специализируются на уходе за волосами, другие — на маникюре, косметологии или массажах. LEO BEAUTY CLUB объединяет эти услуги в одном пространстве, дополняя их современным оборудованием для аппаратных процедур.

Как записаться в LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB в Дубае находится по адресу: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE.

Записаться можно по телефону +971 52 843 8463, через официальный сайт сети или в Instagram дубайского салона.

Перед посещением стоит уточнить доступность нужной процедуры, её продолжительность, цену и рекомендации по подготовке. Таким образом, клиент сможет выбрать между коротким визитом для одной услуги и комплексной программой ухода.

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