На острове Палм-Джумейра в Дубае расположен LEO BEAUTY CLUB — премиальный салон красоты международной сети с украинскими корнями. Заведение работает в комплексе Kempinski Hotel & Residences и предлагает широкий выбор услуг: от стрижек, окрашивания волос, маникюра и макияжа до аппаратной косметологии, массажей и велнес-процедур.

Главная особенность LEO BEAUTY CLUB — комплексный подход к уходу за внешностью. В одном помещении клиенты могут совместить несколько процедур, воспользоваться современным косметологическим оборудованием и подобрать индивидуальную программу ухода. В своей работе салон использует профессиональную косметику международных брендов, а также развивает сотрудничество с её производителями и организует специализированные бьюти-мероприятия.

LEO BEAUTY CLUB Dubai расположен по адресу: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE. Салон работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Записаться на процедуры можно по телефону +971 52 843 8463, через официальный сайт или страницу в Instagram.

Как украинский бренд LEO BEAUTY CLUB вышел на рынок Дубая

История LEO BEAUTY CLUB началась в 2017 году. За это время бренд расширил свое присутствие за пределами Украины и сформировал международную сеть салонов, представленную в Киеве, Варшаве и Дубае.

Основой концепции стал комплексный уход за внешностью. Вместо специализации в одном направлении компания объединила парикмахерские услуги, маникюр, макияж, косметологию и процедуры для тела.

Выход на рынок Объединенных Арабских Эмиратов стал отдельным этапом развития бренда. Для работы в Дубае компания выбрала премиальный сегмент, ориентированный на международную аудиторию, привыкшую к высоким стандартам обслуживания.

Одной из локаций стал салон в Kempinski Hotel & Residences на Palm Jumeirah — одном из самых известных искусственных островов Дубая.

В интервью UA.News директор LEO BEAUTY CLUB Ксения Миргородская объяснила, что расположение в гостиничном комплексе соответствует стратегии бренда. Компания стремилась работать там, где посетители ожидают не только качественных процедур, но и индивидуального подхода, а также высокого уровня комфорта.

По её словам, важной частью международного развития остаётся сохранение одинаковых стандартов обслуживания в разных странах. Независимо от того, посещает ли клиент салон в Киеве, Варшаве или Дубае, он должен получать привычный уровень обслуживания.

Все процедуры за один визит: как работает LEO BEAUTY CLUB в Дубае

Одной из главных особенностей дубайского LEO BEAUTY CLUB является концепция комплексного обслуживания. Салон предлагает несколько направлений ухода, которые можно сочетать в соответствии с пожеланиями клиента и временем, отведенным на посещение.

Например, перед важным событием можно записаться на укладку волос, профессиональный макияж и маникюр. Другой вариант — совместить косметологический уход за лицом с массажем или процедурами для тела.

В салоне также практикуют формат одновременного выполнения нескольких процедур. В частности, клиентам предлагали обслуживание с участием трёх специалистов, когда маникюр, педикюр и наращивание ресниц выполняются в течение одного сеанса.

Само пространство LEO BEAUTY CLUB разделено на специализированные зоны. Здесь есть парикмахерское ателье, зоны для маникюра и педикюра, косметологические кабинеты и отдельные помещения для индивидуального обслуживания.

Внимание уделяется также организации записи, подбору специалистов и индивидуальным консультациям. Процедуры можно выбирать по отдельности или комбинировать в персональную программу ухода.

Как объясняла Ксения Миргородская, премиальный формат в LEO BEAUTY CLUB связывают прежде всего с комфортом, современными технологиями и качеством работы команды, а не только с дорогим интерьером.

Стрижки, окрашивание и профессиональный уход за волосами в LEO BEAUTY CLUB

Парикмахерское направление занимает важное место среди услуг LEO BEAUTY CLUB в Дубае. В салоне выполняют женские и мужские стрижки, укладки, окрашивание, наращивание и профессиональные процедуры для волос.

Клиентам доступны полное окрашивание, обновление цвета корней, мелирование, балаяж, омбре и осветление. Мастера работают как с естественными оттенками, так и с более сложными техниками изменения цвета.

Отдельное направление — создание причесок для повседневной жизни, праздничных мероприятий, фотосессий и свадеб. Салон предлагает укладку феном, профессиональный стайлинг, локоны, волны и различные виды плетения.

Помимо изменения внешнего вида волос, внимание уделяется их состоянию. В перечне услуг представлены кератиновые процедуры, ботокс для волос и специализированные программы ухода.

В частности, используются профессиональные средства Balmain Hair Couture и La Biosthétique. Программы могут включать уход за длиной, разглаживание, кондиционирование и подбор косметики для домашнего использования.

Для Дубая такие услуги особенно актуальны из-за местного климата. Высокие температуры, интенсивное солнечное излучение, морская вода и постоянное пребывание в кондиционированных помещениях могут влиять на состояние волос. Поэтому во время консультации специалисты учитывают их структуру, предыдущие окрашивания и желаемый результат.

Маникюр, педикюр, макияж и коррекция бровей и ресниц в LEO BEAUTY CLUB

Помимо парикмахерских услуг, в LEO BEAUTY CLUB представлен маникюрный сервис. Клиенты могут записаться на маникюр, педикюр, гелевое покрытие, наращивание и дизайн ногтей.

Мастера работают с различными вариантами оформления — от классического однотонного покрытия до более сложного нейл-арта. Процедуры включают уход за ногтями, коррекцию формы и подбор покрытия в соответствии с пожеланиями клиента.

Отдельным направлением является профессиональный макияж. В салоне создают дневные, вечерние, праздничные и свадебные образы. Также доступны индивидуальные уроки макияжа, во время которых можно освоить основные техники нанесения косметики.

Услуги дополняют коррекция бровей, коррекция нитью и наращивание ресниц.

Эти направления можно сочетать между собой или с парикмахерскими процедурами. Например, для подготовки к свадьбе или другому торжеству клиентка может заказать прическу, макияж и маникюр в рамках одного визита.

Аппаратная косметология LEO BEAUTY CLUB: HydraFacial, Dermadrop и другие технологии

Одним из самых технологичных направлений LEO BEAUTY CLUB является косметология. В дубайском салоне представлены аппаратные и мануальные процедуры, направленные на уход за кожей лица, улучшение её внешнего вида и борьбу с возрастными изменениями.

Перед подбором процедур специалисты могут использовать систему Janus Pro. Она позволяет анализировать характеристики кожи, в частности её текстуру, пигментацию, состояние пор и увлажнённость.

Среди оборудования салона представлена система HydraFacial Syndeo, которая сочетает в себе очищение кожи, отшелушивание и нанесение специальных сывороток. Процедура относится к неинвазивным методам косметологического ухода.

Другое направление — безинъекционное нанесение активных компонентов. Для этого используют Dermadrop TDA, работающий с помощью потока кислорода, и CoolLift, в котором применяется холодный углекислый газ.

В перечне оборудования также есть Dermapen 4 для микроигольчатого омоложения, система BDR и Heleo Pro LED для световых процедур.

Для работы с текстурой и упругостью кожи представлены Virtue RF, Indiba Elite и Liftera A. Эти системы используют различные технологии, в частности радиочастотное воздействие, микроигольные методики и сфокусированный ультразвук.

Одни процедуры ориентированы на поверхностный уход и увлажнение, другие применяются для работы с неровностями кожи или эстетической коррекции контуров лица. Подбор методики зависит от состояния кожи, пожеланий клиента и наличия противопоказаний.

Компания рассматривает косметологическое направление как одно из ключевых для дальнейшего развития. В интервью Ксения Миргородская рассказывала о планах по расширению спектра эстетических услуг и внедрению новых технологий для персонализированного ухода.

Массаж, велнес и процедуры для тела в LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB в Дубае не ограничивается уходом за волосами и лицом. В салоне также представлены массажные и велнес-процедуры, которые можно сочетать с другими услугами.

Среди доступных направлений — массажи, рефлексотерапия, скрабирование, обертывания, прессотерапия и марокканская баня. Для клиентов это возможность посвятить отдельный визит отдыху или дополнить привычный косметологический уход процедурами для тела.

В салоне представлены и аппаратные технологии, в частности Endospheres Therapy, Icoone Laser и RoboLex Plus.

Endospheres Therapy использует компрессионную микровибрацию, а Icoone — механическую стимуляцию тканей. Подобные методики применяются в программах эстетического ухода за телом.

RoboLex Plus сочетает несколько видов аппаратного воздействия. В перечне оборудования также указаны системы для локальной коррекции контуров тела, в частности криолиполиз.

Сочетание косметологии с массажными и велнес-услугами является частью общей концепции LEO BEAUTY CLUB. Посетители могут выбирать как короткие процедуры, так и более длительные программы ухода в соответствии с индивидуальными потребностями.

Международные косметические бренды и профессиональная команда LEO BEAUTY CLUB

Особое внимание LEO BEAUTY CLUB уделяет подготовке специалистов и сотрудничеству с международными косметическими компаниями.

В октябре 2025 года парикмахер-стилист дубайского салона Яна Семишева победила в профессиональном конкурсе, организованном итальянским брендом Philip Martin's.

Конкурс проходил в течение сентября и октября и собрал стилистов из разных стран. Участники демонстрировали техники работы с волосами и создавали образы с использованием профессиональной косметики бренда.

Работы оценивал основатель Philip Martin's Мауро Тримильоцци. По завершении конкурса он лично прибыл в дубайский LEO BEAUTY CLUB, чтобы вручить победительнице награду.

Компания также организует обучающие мероприятия для клиентов и представителей бьюти-индустрии. В частности, в августе 2025 года в Дубае состоялась презентация косметики Philip Martin's. Гостям представили салонную процедуру Fill, рассказали о средствах по уходу за волосами и продемонстрировали особенности их использования.

В августе 2026 года LEO BEAUTY CLUB провел воркшоп совместно с La Biosthétique.

Мероприятие собрало представителей бьюти-, модного и лайфстайл-сообщества Дубая. Участники знакомились с профессиональной косметикой, тестировали её текстуры и получали рекомендации по уходу за различными типами волос.

Как LEO BEAUTY CLUB развивает партнерства и велнес-направление в Дубае

Помимо профессиональных косметических процедур, LEO BEAUTY CLUB развивает партнерские отношения в сфере красоты, здорового образа жизни и премиального сервиса. В январе 2026 года компания объявила о сотрудничестве с программой Fazaa, действующей в Объединённых Арабских Эмиратах.

Fazaa предоставляет своим участникам доступ к партнерским преимуществам и специальным предложениям. В рамках объявленного сотрудничества LEO BEAUTY CLUB предусмотрел скидку 15% на косметические услуги для участников программы.

Еще одним направлением стало сотрудничество с американским велнес-брендом Cymbiotika. В январе 2026 года LEO BEAUTY CLUB сообщил о представлении продукции Cymbiotika в своих салонах в Киеве, Варшаве и Дубае.

Ассортимент включал пищевые добавки, витаминные комплексы и другие продукты бренда. Таким образом, компания расширила направление продаж товаров, связанных с уходом за собой и wellness.

Кроме того, LEO BEAUTY CLUB участвует в лайфстайл-проектах. В конце 2025 года компания совместно с Wind Rises Dubai и косметическим брендом Euphoria анонсировала совместное мероприятие Beauty Breakfast, сочетавшее знакомство с косметикой и морскую прогулку.

Где находится LEO BEAUTY CLUB Dubai и как записаться на процедуры

Салон LEO BEAUTY CLUB расположен в престижном гостиничном комплексе Kempinski Hotel & Residences на острове Пальма Джумейра в Дубае. Посетить заведение могут как местные жители, так и туристы и гости отеля.

Салон работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Ознакомиться с перечнем услуг, выбрать процедуры и забронировать удобное время можно через официальный сайт LEO BEAUTY CLUB или платформу Fresha.

Для записи и уточнения деталей также можно позвонить по номеру +971 52 843 8463 или обратиться через официальную страницу салона в Instagram.

Адрес LEO BEAUTY CLUB Dubai: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE.

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