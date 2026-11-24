Отмечаем совершенство в сфере красоты, инноваций и индивидуального подхода — на стыке моды и роскоши.

Leo Beauty Club был номинирован как «Лучший салон красоты в Дубае 2026 года», и заведение получило эту престижную награду на церемонии Emirates Fashion Week Awards.



Это признание подчеркивает стремление салона предоставлять исключительный сервис, высокий уровень профессионального мастерства и индивидуальный подход к каждому клиенту.



Мероприятие, собравшее представителей индустрии моды, красоты и стиля жизни, стало идеальной площадкой для того, чтобы Leo Beauty Club продемонстрировал свой опыт, выходя за рамки традиционных салонных услуг.



На протяжении всего мероприятия команда Leo Beauty Club создавала элегантные прически, проводила индивидуальную диагностику состояния кожи лица и выполняла профессиональный макияж. Это позволило гостям обновить свой образ и найти решения в сфере красоты, идеально соответствующие их личным потребностям.

Сочетая профессиональное мастерство с утончённым видением красоты, Leo Beauty Club создал интерактивное пространство, где гости могли исследовать взаимосвязь между эстетикой, заботой о себе и уверенностью.

Получение награды «Лучший салон красоты в Дубае 2026» стало значительным достижением для бренда, свидетельствующим о его приверженности качеству, инновациям и вниманию к деталям.



Продолжая развиваться в динамичной среде индустрии красоты и роскошного образа жизни Дубая, Leo Beauty Club остается верным своей миссии: создавать исключительные бьюти-впечатления, которые помогают женщинам чувствовать себя уверенными, сияющими и оставаться самими собой — легко и естественно.

Leo Beauty Club — место, где женская энергия становится вашим самым сильным преимуществом.

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