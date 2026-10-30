«Даже после 40 лет можно начинать новые истории и добиваться высоких результатов», — уверена Виктория Рудько. Почти 20 лет она развивает бизнес в сфере перманентного макияжа, руководит международным центром Rudko ArtLine, обучает мастеров и помогает людям восстанавливать уверенность в себе.

Однако в определенный момент Виктория решила испытать себя в новой роли — вышла на сцену бодибилдинга и стала четырехкратной чемпионкой Украины в категории Fitness Bikini. Среди её достижений — также титул Ms. Ukraine Transcontinental TCP 2022.

В интервью UA.News Виктория Рудько рассказала о полутора годах подготовки к соревнованиям, дисциплине, совмещении бизнеса и спорта, преодолении страхов и о том, почему возраст не должен становиться препятствием для осуществления мечты. Далее — её прямая речь.



Спорт и внутренняя трансформация



В моей жизни всегда было много работы, ответственности и целей. Почти 20 лет я развиваюсь в сфере перманентного макияжа, строю бизнес, обучаю мастеров и создаю новые профессиональные возможности.

Но в какой-то момент я поняла, что хочу реализовать себя ещё и в другом направлении — через собственное тело, спорт и внутреннюю трансформацию.

Бодибилдинг стал для меня не просто вопросом физической формы. Это вопрос дисциплины, характера, умения прислушиваться к себе и выходить за пределы привычного. Я захотела проверить свои возможности, поставить перед собой амбициозную цель и доказать себе, что даже после 40 лет можно начинать новые истории и достигать в них высоких результатов.



Четырёхкратная чемпионка Украины в категории Fitness Bikini



Для меня это гораздо больше, чем четыре титула. Это результат огромной работы над собой, полутора лет подготовки, дисциплины, веры в наставника и готовности пройти путь до конца.

Когда я впервые вышла на сцену, это были совершенно новые для меня эмоции: волнение, адреналин, ответственность и в то же время невероятное ощущение, что я воплощаю свою мечту.

Я привыкла добиваться результатов в профессии, но спорт открыл для меня совершенно другую сторону себя. Здесь ты не можешь спрятаться за опытом, статусом или достижениями. На сцене ты показываешь результат собственной работы.

Эти победы стали для меня подтверждением того, что я способна на большее, чем иногда ожидаю от себя. И, пожалуй, самое ценное — я не просто получила награды, а открыла новую страницу своей жизни.



Подготовка к чемпионату: самое важное — научиться не искать оправданий



Моя подготовка длилась примерно полтора года. Это был не спонтанный эксперимент, а серьёзный путь с чёткой целью, планом и ежедневной работой.

Подготовка к соревнованиям — это не только тренировки в зале. Это питание, режим, восстановление, сон и постоянный контроль деталей. Особенно в последние дни перед выходом на сцену, когда важно соблюдать установленный режим и не позволять себе лишнего.

В этот период приходится отказываться от спонтанности. Например, перед турниром я не хожу в рестораны: мое питание состоит из определённых продуктов, а приёмы пищи происходят в одни и те же часы.

Но самое главное — научиться не искать оправданий. Ты либо принимаешь правила, необходимые для достижения своей цели, либо честно признаешь, что пока не готов к такому результату.



Как совместить бизнес, профессиональное развитие и подготовку к соревнованиям



Пожалуй, мне очень помогли навыки, которые я сформировала за годы работы в бизнесе: планирование, организованность, ответственность и умение работать на перспективу.

Я руковожу международным центром перманентного макияжа Rudko ArtLine, работаю с клиентами, обучаю мастеров, развиваю команду. Это огромная часть моей жизни, и я никогда не ставила перед собой цель достичь чего-то в одном направлении ценой отказа от другого.

Конечно, приходилось правильно распределять время, планировать день и быть особенно внимательной к собственному режиму. Спорт научил меня ещё большей системности.

Я убеждена, что не всегда нужно ждать, пока освободится время для мечты. Иногда нужно просто найти для неё место в своей жизни и сделать её приоритетом.



Мотивация не может быть постоянной



Меня всегда мотивирует осознание того, ради чего я встала на этот путь.

Конечно, бывали моменты усталости, сомнений и волнения. Особенно перед первыми соревнованиями, ведь это совершенно новый опыт. Но я понимала: раз уж приняла решение, то хочу пройти этот путь максимально честно перед собой.

Большую роль сыграли мой наставник, его опыт и вера в меня. Я благодарна за то, что рядом был человек, который помогал видеть цель даже тогда, когда путь казался сложным.

А ещё я поняла одну важную вещь: мотивация не может быть постоянной. Она меняется, а дисциплина остаётся.

Не каждый день у тебя есть вдохновение, но именно в такие дни формируются характер и настоящий результат.





Ощущение внутренней королевы, когда в балансе дух, душа и тело



Моя профессия много лет связана с красотой, эстетикой и гармонией. В перманентном макияже я всегда стремилась не просто создавать эффектный результат, а подчеркивать индивидуальность человека, его природные черты.

Спорт ещё больше углубил это понимание. Я увидела, сколько труда, терпения и самодисциплины стоит за той формой, которую зритель видит на сцене всего несколько минут.

Для меня красота сегодня — это не только внешность. Это состояние, когда гармонично сочетаются тело, внутренний мир, уверенность и отношение к себе.

Я люблю ощущение внутренней королевы, когда в равновесии находятся дух, душа и тело. И именно к такому состоянию я стремлюсь — не только на сцене, но и в повседневной жизни.



О помощи людям в восстановлении внешности после сложных жизненных испытаний



Это одна из важнейших частей моей профессиональной деятельности. За годы работы я встречала людей, для которых восстановление внешности было гораздо больше, чем просто эстетическая процедура. Это люди после сложных операций, травм, ожогов и других испытаний, которые стремятся снова почувствовать себя уверенно.

В таких случаях особенно остро понимаешь, насколько тело — это не просто внешность. За ним стоят наша история, переживания, сила и способность восстанавливаться.

Этот опыт научил меня ещё больше ценить возможности человека. И, наверное, именно поэтому спорт стал для меня таким особенным: он тоже о восстановлении, трансформации и вере в себя.

Когда ты видишь, как человек постепенно обретает уверенность, понимаешь, что настоящая красота начинается изнутри. А внешние изменения могут помочь этой внутренней силе проявиться.



Как найти силы для себя, близких и работы во время войны и постоянного стресса



Мы все живём в чрезвычайно сложное время, и я не думаю, что существует универсальный рецепт, позволяющий всегда оставаться сильными.

Для меня важно продолжать работать, развивать своё дело, поддерживать команду и быть полезной людям. Это моя ответственность, но в то же время и источник внутренней опоры.

Спорт стал ещё одним способом сохранять равновесие. Он помогает мне переключаться, сосредотачиваться на том, что я могу контролировать, и чувствовать собственную силу.

Я также научилась больше ценить простые вещи: время с близкими, возможность работать, строить планы и видеть результаты своего труда.

Не всегда нужно быть сильной на все сто процентов. Иногда достаточно сделать следующий шаг, не останавливаться и помнить, ради чего ты движешься вперёд.

Позволить себе быть новичком в чём-то



Пожалуй, главное открытие заключается в том, что наши ограничения часто существуют только в нашей голове.

Полтора года подготовки, первый выход на сцену, волнение перед судьями, необходимость показать результат — всё это стало для меня выходом из зоны комфорта.

Я привыкла быть экспертом в своей сфере, где у меня большой опыт и я четко понимаю, что делаю. А в спорте я снова стала человеком, который учится, задает вопросы, доверяет наставнику и проходит путь от начала до результата.

Это очень ценное ощущение — позволить себе быть новичком в чём-то, даже когда в других сферах ты уже достигла значительного уровня.

Спорт помог мне закрыть давние гештальты, проверить собственные границы и увидеть, что за привычным образом успешной женщины скрывается ещё много нераскрытых возможностей.

И теперь я точно знаю: иногда самая важная победа — это не медаль, а человек, которым ты становишься на пути к ней.



Не нужно ждать идеального момента



Я бы хотела, чтобы женщины перестали воспринимать возраст как ограничение.

После 40 лет у нас уже есть опыт, знания, понимание себя и того, чего мы на самом деле хотим. Да, у нас много ответственности, работы, семейных обязанностей. Но это не значит, что собственные мечты должны оставаться на последнем месте.

Моя история — о том, что можно много лет строить карьеру, развивать бизнес, быть опорой для других и в то же время поставить перед собой новую цель. Не нужно ждать идеального момента, идеальных обстоятельств или чьего-то согласия.

Нужно начать. Иногда страшно, иногда сложно, иногда не знаешь, каким будет результат. Но именно так открываются новые возможности.

Что касается моей следующей вершины — я не хочу останавливаться на достигнутом. Мне интересно развиваться и в спорте, и в бизнесе, и как личности. Я хочу и в дальнейшем проверять свои возможности, ставить перед собой новые амбициозные цели и показывать женщинам собственным примером, что развитие не имеет возрастных границ.

Ведь для меня успех — это не только титулы, награды или статус. Это возможность каждый день становиться лучшей версией себя и чувствовать, что самое интересное ещё впереди.

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