В центре Варшавы, по адресу Mokotowska 8, 00-641 Варшава, работает бутик Leo Kids, специализирующийся на дизайнерской одежде, обуви и аксессуарах для детей. В магазине представлены коллекции известных международных брендов, в частности Dolce & Gabbana, Balmain, Emporio Armani, Stella McCartney, Dsquared2 и других модных домов. Ознакомиться с ассортиментом можно на официальном сайте Leo Kids, а уточнить информацию о товарах и их наличии — по телефону +48 786 346 559.

Ассортимент магазина охватывает различные категории детской моды: от повседневных футболок, джинсов и спортивных костюмов до верхней одежды, праздничных платьев, дизайнерской обуви и подарков для новорожденных. Особое внимание уделено аксессуарам, которые помогают дополнить детский гардероб, а также готовым комплектам одежды.

Каталог Leo Kids разделен на три основных раздела — для девочек, мальчиков и младенцев. В каждом из них вещи сгруппированы по типу одежды, обуви, аксессуаров и назначению. Такая структура позволяет подбирать как отдельные предметы гардероба, так и полноценные образы для разных сезонов и событий.

Какая одежда для девочек представлена в Leo Kids

Одним из крупнейших направлений ассортимента Leo Kids является дизайнерская одежда для девочек. В этом разделе представлены вещи для повседневной носки, активного отдыха, прохладной погоды и торжественных мероприятий.

Основу категории составляют футболки, блузки и топы, джинсы, брюки, шорты, юбки, свитера, свитшоты и спортивная одежда. Отдельное место занимают платья, представленные в различных стилях — от трикотажных моделей для повседневного гардероба до более выразительных дизайнерских изделий.

Например, среди товаров Stella McCartney Kids можно найти бордовое платье из органического хлопка с принтом лошадей, а также спортивный костюм из флиса с аппликациями в виде птицы, луны и звёзд. Такие модели дополняют ассортимент повседневной одежды с яркими принтами и декоративными элементами.

В коллекциях Philosophy di Lorenzo Serafini представлены трикотажные вещи и кофты, в частности кремовая толстовка на молнии с вышитым логотипом. Ermanno Scervino предлагает одежду с декоративными деталями, среди которой есть серый свитер с кружевной отделкой.

В ассортименте также представлены вещи из коллекций Balmain, N°21, Dolce & Gabbana и других дизайнеров. Покупатели могут выбирать между лаконичными повседневными моделями и одеждой с заметными логотипами, вышивкой, декоративными пуговицами и принтами.

Значительную часть каталога составляет верхняя одежда. В Leo Kids представлены пальто, куртки, стеганые модели, пуховики и бомберы. В частности, здесь можно найти темно-синюю стеганую куртку Stella McCartney Kids с капюшоном и металлизированным покрытием, а также белый бомбер Ermanno Scervino с отделкой Teddy и логотипом из кристаллов.

Раздел не ограничивается только одеждой. Для девочек магазин предлагает балетки, ботинки, сандалии, шлепанцы и кроссовки. Среди представленных моделей — черные высокие кожаные кроссовки MM6 Maison Margiela и обувь других дизайнерских брендов.

Дополнить образ можно с помощью аксессуаров. В соответствующем разделе представлены ремни, головные уборы, носки, украшения для волос, рюкзаки и сумки. Например, в каталоге представлены бордовый рюкзак Stella McCartney Kids с аппликацией-логотипом и рюкзак Emporio Armani с клетчатым узором.

Что можно найти в Leo Kids для мальчиков

Ассортимент для мальчиков также охватывает практически все основные категории детского гардероба. В магазине представлены футболки, рубашки, кофты, брюки, джинсы, шорты, спортивные комплекты, нижнее белье и верхняя одежда.

Значительную часть коллекций занимают вещи в спортивном и повседневном стиле. Это свитшоты, худи, джоггеры, футболки с принтами и комплекты одежды. Такие модели можно найти среди товаров Stella McCartney Kids, Balmain, Emporio Armani и John Richmond Junior.

В каталоге есть, например, хлопковый свитшот Stella McCartney Kids с графическим изображением Земли, джинсовые брюки Dolce & Gabbana Kids и кофта Emporio Armani Varsity с контрастными рукавами.

Отдельно представлены готовые спортивные комплекты. Среди них — темно-синий флисовый костюм Stella McCartney Kids с толстовкой с капюшоном и брюками. Такие наборы позволяют приобрести сразу несколько сочетающихся между собой предметов одежды.

Для прохладного времени года предусмотрен отдельный выбор верхней одежды. Среди представленных товаров есть стеганые куртки, модели с капюшонами, утепленные куртки и пальто. В частности, Leo Kids предлагает черную стеганую куртку Balmain Kids с капюшоном и металлическими пуговицами.

В разделе рубашек можно подобрать одежду для более сдержанных образов, а категории джинсовой и спортивной одежды позволяют сформировать повседневный гардероб. Среди футболок также есть чёрная хлопковая модель Balmain Kids с принтом логотипа и золотистыми пуговицами на плече.

Отдельным направлением является обувь для мальчиков. Каталог включает сандалии, шлепанцы и кроссовки. Среди конкретных моделей представлены кроссовки Dolce & Gabbana Kids серии Daymaster из замши и кожи наппа.

Для завершения образа магазин предлагает рюкзаки, сумки, ремни, головные уборы, шарфы, носки и галстуки. В каталоге представлены, в частности, рюкзак N°21 из технической ткани и черный рюкзак Balmain Kids с принтом.

Таким образом, раздел для мальчиков Leo Kids позволяет подобрать одежду для различных ситуаций — от обычного дня до школьного мероприятия или семейного праздника.

Какой ассортимент Leo Kids предлагает для младенцев

Отдельный обширный раздел Leo Kids посвящен младенцам. Он включает не только первый детский гардероб, но и аксессуары для новорожденных, обувь и подарочные наборы.

Среди основных категорий одежды представлены боди, рубашки и топы, футболки, брюки, шорты, платья, юбки, комплекты одежды, пальто и куртки.

В коллекциях John Richmond Junior есть красный кардиган с V-образным вырезом и монограммой JR, а также двухпредметный спортивный костюм из флиса.

Balmain Kids Baby предлагает хлопковую футболку с леопардовым принтом и логотипом, кремовые джоггеры с черными деталями и комплект из ромпера и шапочки с тигровым принтом.

В коллекциях Stella McCartney Kids также представлены детские платья, футболки, брюки и стеганые куртки с принтами. В частности, можно найти красно-кремовое платье из хлопкового джерси с надписью «I Love You», красную стеганую куртку с капюшоном и бежевый флисовый комплект с красным сердцем.

Таким образом, вещи для самых маленьких охватывают разные сезоны и сочетают повседневные модели с более выразительной дизайнерской одеждой.

Для малышей, которые начинают ходить, магазин выделил категорию «Первые шаги». В ней представлена детская обувь от Dolce & Gabbana и Dsquared2. Среди конкретных товаров — кожаные кроссовки Dsquared2 с цветными полосатыми вставками.

Важной составляющей ассортимента являются аксессуары для новорождённых. Leo Kids предлагает одеяла, пледы, головные уборы и специальные детские вещи. Среди конкретных товаров представлены хлопковое одеяло Dolce & Gabbana Kids с принтом DG и сумка с ковриком для пеленания.

Отдельно магазин предлагает подарочные наборы. Например, в каталоге Emporio Armani есть комплект с бутылочками, пустышкой и клипсой, а Dolce & Gabbana предлагает набор из трех предметов для новорожденной из гладкого джерси.

Благодаря этому ассортимент для младенцев не ограничивается только одеждой. Он также включает товары для повседневного ухода и варианты подарков по случаю рождения ребенка.

Какие подарки, игрушки и вещи для особых событий предлагает Leo Kids

Помимо одежды и обуви, в Leo Kids предусмотрены отдельные категории подарков и товаров для особых событий.

В разделах для мальчиков, девочек и младенцев можно найти вещи, которые магазин предлагает в качестве вариантов подарков. Это могут быть предметы одежды, обувь, аксессуары и специально сформированные наборы.

Особого внимания заслуживают дизайнерские куклы Dolce & Gabbana Kids. В каталоге представлены модели в платьях с пайетками, из шифона и органзы. Например, кукла Dolce & Gabbana в платье с пайетками имеет декоративные аксессуары, обувь и фирменную подарочную упаковку.

Для новорожденных магазин предлагает готовые подарочные комплекты Dolce & Gabbana, среди которых есть набор из трех предметов из интерлока с принтом и бантиком. Также представлены наборы Emporio Armani с детскими аксессуарами.

Это отдельное направление ассортимента, которое позволяет выбрать подарок для малыша без необходимости самостоятельно составлять комплект из разных товаров. Еще одна часть каталога посвящена особым событиям. В Leo Kids представлены категории Back To School, пляжной одежды и торжественных нарядов.

Раздел Back To School объединяет товары, которые можно выбирать для школьного гардероба. В ассортименте магазина есть рубашки, брюки, юбки, свитера, обувь, рюкзаки и другие вещи, актуальные для учебного сезона.

Категория пляжной одежды предназначена для сезонных покупок, а раздел торжественной одежды помогает найти наряды для праздников, семейных мероприятий и других особых случаев. Таким образом, Leo Kids предлагает не только базовый гардероб, но и отдельные решения для событий, к которым родители заранее подбирают детский образ.

Какие дизайнерские бренды представлены в Leo Kids

Одной из главных особенностей Leo Kids является ассортимент международных дизайнерских брендов, выпускающих детские коллекции.

В магазине представлены Dolce & Gabbana Kids, Balmain Kids, Emporio Armani, Stella McCartney Kids, Dsquared2 Kids, MM6 Maison Margiela, Marni, N°21, Philosophy di Lorenzo Serafini, Ermanno Scervino, Trussardi и John Richmond.

Каждый из этих брендов имеет свой подход к дизайну детской одежды. Это хорошо заметно даже при просмотре каталога магазина. Balmain представлен футболками, джинсами, куртками, рюкзаками и другими изделиями с характерными логотипами и декоративными деталями. В коллекциях Dolce & Gabbana представлена одежда, обувь, аксессуары, подарочные наборы и дизайнерские куклы.

Stella McCartney Kids предлагает платья, футболки, свитера, спортивные комплекты, верхнюю одежду и рюкзаки с графическими принтами и аппликациями. Emporio Armani представлен одеждой, аксессуарами, обувью и детскими подарочными наборами. Среди товаров Dsquared2 есть детские кроссовки и одежда, а MM6 Maison Margiela представлен, в частности, дизайнерской обувью.

В коллекциях Ermanno Scervino и Philosophy di Lorenzo Serafini можно найти трикотажные изделия, свитера и одежду с декоративной отделкой. John Richmond и Trussardi также представлены повседневной детской одеждой и отдельными аксессуарами.

Такой выбор позволяет родителям сравнивать вещи разных дизайнеров в одном магазине, подбирая одежду в соответствии с возрастом ребенка, сезоном и собственными предпочтениями.

Как приобрести вещи в Leo Kids в Варшаве или онлайн

Ознакомиться с ассортиментом Leo Kids можно непосредственно в варшавском бутике или через интернет-магазин leokids.pl.

Физический магазин расположен по адресу Mokotowska 8, 00-641 Варшава, Польша. Бутик работает с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, а в воскресенье — с 11:00 до 19:00.

На сайте покупатели могут просматривать товары по категориям, брендам, размерам и цветам. Для каждой модели предусмотрена отдельная карточка с описанием, характеристиками и информацией о доступных размерах.

Leo Kids также предлагает услугу онлайн-бронирования. Покупатель может зарезервировать выбранную вещь, после чего прийти в бутик, примерить её и принять решение о покупке. Бесплатное бронирование действует в течение 48 часов.

В физическом магазине доступна помощь стилиста в подборе детских образов, а также подарочная упаковка покупок.

Для онлайн-заказов предусмотрена доставка по территории Польши через InPost. По информации магазина, она обычно занимает от одного до трех рабочих дней с момента подтверждения заказа. Доставка за пределы Польши пока не осуществляется.

В магазине также действует возможность возврата товаров в течение 14 дней при условии сохранения их первоначального состояния и этикеток.

Ассортимент Leo Kids охватывает основные составляющие детского гардероба — от одежды для новорождённых до дизайнерских коллекций для подростков. Сочетание повседневных вещей, верхней одежды, обуви, аксессуаров, праздничных моделей и подарков позволяет подобрать товары для разных возрастных групп и сезонов в одном месте.

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