Черный цвет, выразительные силуэты, фактурная кожа и бескомпромиссная женственность. Четыре новые модели обуви стали главными героинями вечера, объединившего моду, красоту и единомышленников.



17 ноября в флагманском бутике GOT’S LABEL состоялась закрытая презентация второй совместной коллекции бренда с сетью магазинов MIRATON. После успешного дебюта партнеры продолжили сотрудничество, представив осенне-зимнюю капсульную коллекцию, в которой актуальные модные тенденции соединились с премиальными материалами, выразительным дизайном и комфортом.

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этот раз главным героем коллекции стал чёрный цвет — вневременная классика, которая в каждой модели раскрывается по-новому. В капсульной коллекции представлены четыре пары обуви с разным характером: соблазнительные ботфорты из премиальной кожи, ботильоны на каблуке kitten heel с тиснением под кожу крокодила, лаконичные глянцевые ботильоны с геометрическими каблуками и брутальные байкерские сапоги с металлическими деталями и эффектом винтажной кожи.



Каждая модель — самостоятельный стилистический акцент, способный изменить настроение всего образа. От женственной элегантности до дерзкой рок-эстетики — коллекция предлагает различные интонации современной женственности, не ограничивая её рамками.

Мода, которая начинается с деталей



Вечер открыла основательница GOT’S LABEL Светлана Готочкина. Она рассказала о создании новой коллекции и поблагодарила гостей за то, что они разделили с командой бренда это особое событие.



Продолжением презентации стал стилистический показ с участием стилистки Натальи Извековой. Она продемонстрировала, как интегрировать модели из новой капсульной коллекции в повседневный и более выразительный гардероб.



Четыре образа, представленные моделями, сочетали обувь GOT’S LABEL x MIRATON с вещами из новой зимней коллекции верхней одежды и аксессуаров GOT’S LABEL. Наталья Извекова обратила внимание не только на эстетику моделей, но и на качество исполнения и комфорт — характеристики, которые особенно важны при выборе обуви.

«Как стилист, считаю, что в украинской fashion-индустрии, к сожалению, есть большой пробел именно в сегменте обувных брендов. И GOT’S LABEL удалось создать действительно классную обувь. Я очень придирчива к деталям, но здесь всё безупречно. Для меня важны и длина мыска, и форма каблука, и то, насколько удобной будет модель, даже если каблук высокий.

Я сама являюсь клиенткой GOT’S LABEL. Например, в летней коллекции были модели на очень высоких каблуках, но это совершенно не сказывалось на комфорте. В новой капсульной коллекции каблуки чуть ниже, поэтому такую обувь можно даже считать прогулочной. Это модели на разные случаи жизни.

Здесь использованы качественные материалы, что для украинского рынка пока редкость. В целом коллекция создана в эстетике 90-х, а именно эта эпоха сейчас снова в тренде», — поделилась стилистка.



О концепции новой капсульной коллекции рассказала маркетинг-директор GOT’S LABEL Елена Белоиваненко. По её словам, после успешной летней коллекции, в которую вошли босоножки, сабо и мюли, бренды решили продолжить сотрудничество и представить осенне-зимнюю капсулу.

«Это уже вторая совместная коллекция GOT’S LABEL x MIRATON. Первая была летней, а на этот раз мы решили создать обувь для осенне-зимнего сезона. В новую капсульную коллекцию вошли четыре модели: ботфорты, две модели ботильонов и байкерские сапоги с винтажным эффектом.

Все модели изготовлены из высококачественной кожи на специализированных обувных фабриках.

Философия GOT’S LABEL — это свобода самовыражения, независимость и смелость быть собой. Бренд создает вещи для женщин, которые не боятся экспериментировать, не признают ограничений и не стремятся соответствовать чужим ожиданиям. Именно этот характер мы хотели передать в новой коллекции обуви, которая полностью отражает ДНК GOT’S LABEL», — отметила Елена.



Красота, мода и украинский характер



Особую атмосферу вечера создавали не только новые модели обуви, но и гости, собравшиеся поздравить Светлану Готочкину и её команду. Среди них — Виктория Ткач, Кристина Решетник, Мила Еремеева, Виктория Апанасенко, Ирина Чемпион, Ксения Мишина, Юлия Ермолаева, Яна Стрельцова и другие друзья и клиенты бренда.



Своими впечатлениями от новой капсульной коллекции поделилась актриса и телеведущая Ксения Мишина. Больше всего её внимание привлекли ботфорты — одна из самых ярких моделей коллекции.

«Коллекция мне очень понравилась: она сексуальная, красивая, изящная и женственная. Среди всех моделей больше всего внимания привлекли именно ботфорты. Думаю, они понравились многим гостям, ведь, кажется, каждая захотела себе такую пару», — рассказала Ксения.

Инфлюенсер Кристина Решетник отметила не только качество новой коллекции, но и настойчивость основательницы бренда, которая продолжает развивать украинский бизнес в непростое для страны время.



«Я восхищаюсь профессионализмом и трудолюбием Светланы Готочкиной. Её энтузиазм впечатляет, ведь развивать бизнес в таких непростых условиях, в которых сегодня живут все украинцы, чрезвычайно сложно.

У меня уже была возможность присоединиться к истории GOT’S LABEL x MIRATON и стать лицом их летней коллекции. Тогда я была действительно в восторге от результата. Поэтому очень рада, что это сотрудничество имеет продолжение и бренды представили осенне-зимнюю капсульную коллекцию.

Мне понравилось несколько моделей, а особенно — ботильоны, которые я уже давно присматривала. Сегодня наконец-то их купила. Так что ухожу с презентации с новой покупкой и очень рада», — поделилась Кристина.



О важности таких мероприятий для украинской fashion-индустрии говорила и директор киевского представительства международной сети LEO Beauty Club Татьяна Буцкая. По её словам, поддержка украинских брендов и развитие локальных индустрий сегодня имеют особое значение.

«Очень приятно, что проводятся такие клиентские дни и презентации. Сейчас чрезвычайно сложный период, но жизнь продолжается. Продолжают появляться новые проекты, сохраняется эта энергия, вера в то, что впереди будет много позитивного и хорошего.

Я считаю, что украинские бренды сегодня очень достойно конкурируют с крупными международными компаниями. Мы видим, как развиваются местные производители, которые по качеству, эстетике и современному подходу уже могут соперничать с известными мировыми марками.

Особенно приятно наблюдать за развитием beauty- и fashion-индустрий в Украине. Они становятся сильнее, выходят на международный уровень и заявляют о себе среди брендов, которые работают на рынке десятилетиями.

Я очень рада, что Светлане Готочкиной удалось создать бренд с таким уровнем качества. Это касается и кожи, и внешнего вида изделий. Видно, сколько внимания уделено каждой детали. Это действительно вдохновляет», — отметила Татьяна Буцкая.



Вдохновляющая атмосфера



Вечер был наполнен не только модными открытиями, но и тёплыми встречами, общением и приятными сюрпризами. Светлана Готочкина разыграла среди гостей подарки от партнёров мероприятия: сертификаты на услуги салона красоты LEO Beauty Club, сертификаты на ужин от ресторана Not Only Fish и бьюти-наборы от косметического бренда DAVYDENKO BEAUTY.



Музыкальное сопровождение от диджея, который объединил в сете хиты разных эпох, задавало вечеру особый ритм. А партнеры AQUA Миргород и Misso позаботились о угощениях для гостей.



Инфлюенсер в сфере моды и красоты Екатерина Юрьевна призналась, что после возвращения в Киев особенно ценит энергетику города и события, которые наполняют его жизнью.

«На самом деле атмосфера очень классная. Я на два месяца уезжала во Львов и очень хотела вернуться в Киев. Мне кажется, Киев особенный, здесь своя энергетика — города и людей.

Коллекция прекрасная, гости замечательные. И когда происходят такие события, это ещё больше вдохновляет верить, что всё будет хорошо. Они вдохновляют жить, наполнять мир женственностью и красотой», — поделилась Екатерина.



Четыре модели — множество стилевых решений



Вторая коллаборация GOT’S LABEL x MIRATON стала продолжением истории, в которой дизайн, качество материалов и комфорт формируют целостный взгляд на современную женскую обувь. Черный цвет объединил четыре абсолютно разные по настроению модели, оставив пространство для индивидуальности и собственных стилистических экспериментов.

Примерить и приобрести обувь из новой капсульной коллекции GOT’S LABEL x MIRATON можно в киевском бутике GOT’S LABEL по адресу: ул. Заньковецкой, 10/3, а также в магазинах MIRATON. Коллекция доступна и онлайн на официальных сайтах gotslabel.com и miraton.ua.

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