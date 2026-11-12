Звезда сериала «Эмили в Париже» Эшли Парк появилась в наряде украинского бренда

Американская актриса Эшли Парк, известная по сериалу «Эмили в Париже», снялась в трейлере финального сезона в одежде украинского бренда. Об этом сообщила основательница бренда и дизайнер Кэтрин Алекса в своём блоге в Threads.

Кэтрин Алекса поделилась своими эмоциями и рассказала, что её корсет надела главная героиня сериала «Эмили в Париже» Эшли Парк, которая играет Минди Чен. Съемки нового сезона сериала проходили в Греции, где в одной из сцен актриса была одета в корсет украинской дизайнерки.

«Я настолько счастлива, что не могу выразить это словами. Вышел трейлер «Эмили в Париже», и мой корсет уже был в кадре в Греции на Минди. Не могу дождаться 24 декабря, чтобы увидеть эту сцену целиком. Вывожу украинских дизайнеров на новый уровень», — сообщила дизайнер.

Владелица бренда также рассказала, как её корсет оказался у кинозвезды. Оказалось, она написала актрисе в Instagram и впоследствии получила положительный ответ. В конце концов дизайнер связалась со стилистом звезды и отправила ему корсет своего бренда. «Написала просто в Инстаграме Минди (Эшли), она ответила через месяц, но и за это спасибо, неожиданно. Она дала контакты стилиста, я отправила ему в Лос-Анджелес», — поделилась Кэтрин Олекса в комментариях под своим постом.

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