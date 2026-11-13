Около 10 тысяч пассажиров воспользовались автобусными пересадками УЗ

Программой «УЗ довезе», которая обеспечивает пересадки между поездами и автобусами на прифронтовых участках Сумской и Харьковской областей, воспользовались около 10 тысяч человек.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Программа была запущена 1 октября. В настоящее время она охватывает два маршрута: Конотоп — Сумы и Харьков — Лозовая.

Напомним, «Укрзализныця» запускает новый железнодорожный маршрут в Польшу, который впервые соединит Житомир и Луцк с Холомом.

АО «Укрзализныця» пополнила свой парк шестью новыми пассажирскими вагонами украинского производства, которые будут курсировать в составе поезда по маршруту Харьков — Перемышль.

Укрзализныця изменила расписание части пригородных поездов.

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