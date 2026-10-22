Новое повышение тарифов УЗ может привести к утрате грузовой базы железной дороги

Возможное повышение тарифов «Укрзализныци» на грузовые перевозки на 15 % с января может привести к сокращению промышленного производства и потере значительной части грузовой базы самой железной дороги.

Президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что за первое полугодие объемы грузовых перевозок уже сократились на 6,2%.

По его словам, чрезмерная стоимость логистики угрожает металлургическим предприятиям и горно-обогатительным комбинатам, которые традиционно обеспечивают до 40% грузовых доходов УЗ.

В ICC Ukraine предлагают ввести мораторий на повышение грузовых тарифов до окончания военного положения, а также сделать методику их расчета прозрачной. Кроме того, организация выступает за государственное финансирование убытков пассажирских перевозок и льготные тарифы для предприятий, расположенных в радиусе 150 км от линии фронта.

Также предлагается договориться с европейскими железными дорогами и портами о более дешевой сухопутной логистике для украинских экспортеров.

Ранее «Укрзализныця» уже повысила грузовые тарифы на 30%. В ICC Ukraine предупреждают, что дальнейшее удорожание перевозок может усугубить проблемы украинской промышленности и сократить экспорт.

Источник: ICC Ukraine.

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