УЗ запускает новый флагманский поезд «Ярослав Мудрый» в Польшу

«Укрзализныця» объявила о запуске поезда № 51/52 «Ярослав Мудрый», который будет курсировать по маршруту Киев — Перемышль.

Название выбрали в честь первого поезда «Ярослав», который 4 ноября 1861 года прибыл во Львов из Вены. Эту дату считают началом железнодорожного движения в Украине.

Маршрут нового поезда частично повторяет историческое сообщение Львов — Перемышль. В польском городе пассажиры смогут пересаживаться на поезда до Варшавы, Вроцлава, Праги и Берлина.

Поезд будет состоять из новых вагонов, среди которых предусмотрено инклюзивное купе.

Из Киева он будет отправляться в 20:12 и прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении отправление запланировано на 22:30, прибытие в столицу — в 09:15.

Источник: «Укрзализныця».

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