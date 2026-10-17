Канада предупредила американскую сталелитейную компанию Cleveland-Cliffs, что из-за планов сократить до 500 сотрудников Stelco в Онтарио она может столкнуться с требованием продать свои канадские активы. Министр промышленности Канады Мелани Жоли заявила, что компания должна выполнить обязательства по сохранению рабочих мест, взятые при приобретении Stelco в 2024 году.

Возможные юридические действия

Как сообщает Anadolu Agency, выступая в Канадском клубе в Торонто, Жоли заявила, что Cleveland-Cliffs должна сохранить рабочие места в Канаде или столкнуться с перспективой продажи канадских активов.

Ранее правительство Канады уже предупреждало, что может прибегнуть к юридическим действиям из-за запланированных сокращений. После выступления Жоли сообщила журналистам, что власти привлекли юристов для работы над этим делом.

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Позиция компании

Канадское правительство заявило, что Cleveland-Cliffs обязалась сохранять рабочие места в Stelco в качестве условия одобрения приобретения предприятия в соответствии с Законом об инвестициях Канады в 2024 году.

Генеральный директор Cleveland-Cliffs Лоренсу Гонсалвес раскритиковал реакцию Оттавы в интервью BNN Bloomberg. По его словам, запланированные сокращения будут временными и необходимыми из-за пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Канады. Он также обвинил канадское правительство в применении тактики давления и преследовании.

Жоли заявила, что Оттава стремится защитить канадских работников и обеспечить выполнение обязательств иностранными инвесторами.

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