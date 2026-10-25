В Чили цена меди по итогам недели снизилась на 1,23% — до 6,54 доллара за фунт, или 14 415 долларов за тонну. Одним из факторов стало завершение 10-дневной забастовки на медном руднике Centinela в регионе Антофагаста, сообщает The Rio Times со ссылкой на чилийскую государственную комиссию по меди Cochilco.

Соглашение после забастовки

Забастовка началась 7 октября после неудачного государственного посредничества. В ней участвовали 709 членов профсоюзов Minera Esperanza и Distrito Centinela, что составляет 22% собственного персонала оператора рудника. Работники заявляли, что получают меньшее вознаграждение, чем коллеги из другого профсоюза на аналогичных должностях; компания отрицала дискриминацию.

18 октября профсоюзы сообщили об одобрении нового контракта: за него проголосовали 94,49% участников голосования при явке 97,32%. Соглашение рассчитано на 36 месяцев и предусматривает бонус в размере 24 млн чилийских песо, или около 24,1 тыс. долларов, а также улучшение оплаты труда и социальных льгот. Компания Minera Centinela заявила, что во время забастовки поддерживала производство на обычном уровне.

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Что повлияло на рынок

По данным Cochilco, завершение трудового спора снизило краткосрочные трудовые риски в Чили. В то же время комиссия назвала ключевым давлением на котировки рост запасов металла: запасы на складах Лондонской биржи металлов за неделю увеличились на 17,9% — до 273 750 тонн. Совокупные видимые запасы в Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае выросли на 2,8%, до 1 051 897 тонн.

Также на настроения инвесторов, по оценке Cochilco, повлияли снижение технологических акций, сомнения относительно расходов на искусственный интеллект, более высокие цены на нефть и слабые данные по рынку жилья США. В то же время падение цен частично сдерживали закупки китайских покупателей и сокращение производства меди BHP на 19% в годовом выражении в квартале, завершившемся 30 сентября.

Centinela, которой управляет Minera Centinela — подразделение Antofagasta Minerals, — в 2025 году произвела 240 400 тонн меди. Средняя цена металла с начала 2026 года составила 6,13 доллара за фунт, что на 40,26% выше показателя аналогичного периода 2025 года.

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