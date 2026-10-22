Японская металлургическая компания Nippon Steel планирует инвестировать около $3 млрд в модернизацию оборудования горячей прокатки на предприятии Mon Valley компании US Steel в штате Пенсильвания, США. В сообщении от 22 октября 2026 года, как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, японская газета Nikkei написала об этих инвестициях.

Обновление производства

Речь идет об оборудовании, которое нагревает слябы из доменных печей и превращает их в более тонкую сталь. По данным Nikkei, оборудование горячей прокатки на Mon Valley эксплуатируется около 90 лет.

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Новое оборудование планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2029 года. По данным издания, это позволит производить сталь более высокого качества.

Инвестиционные обязательства

Модернизация является частью обязательства Nippon Steel инвестировать $11 млрд в US Steel до 2028 года. Компания взяла на себя это обязательство после приобретения US Steel в 2025 году.

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