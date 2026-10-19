В Великобритании разница в стоимости электроэнергии для сталелитейных предприятий по сравнению с Францией выросла почти до £30 за мегаватт-час. Это самый высокий показатель за три года, свидетельствует анализ отраслевой лоббистской группы UK Steel, о котором сообщает The Guardian.

В прошлом году разрыв составлял £18 за МВт·ч, а в 2022 году, во время кризиса на мировом газовом рынке после вторжения России в Украину, достигал £153 за МВт·ч. В то же время разница между ценами для британских и немецких металлургов в этом году несколько сократилась — примерно до £12 за МВт·ч.

Влияние цен на газ

По данным издания, рост стоимости электроэнергии в Великобритании усилился после скачка мировых цен на газ на фоне войны США и Израиля с Ираном. Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на кампанию бомбардировок президента США Дональда Трампа, что вызвало рост цен на газ.

Аналитики связывают более дорогую электроэнергию в Великобритании с зависимостью страны от газовой генерации. На британском рынке оптовая цена газа определяет стоимость электроэнергии также из источников, производство которой обходится значительно дешевле, в частности ветряных и солнечных электростанций. Во Франции цены в основном зависят от атомной генерации, а в Германии уголь по-прежнему играет значительную роль в производстве электроэнергии.

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Предложение ограничить цены

Сравнение с европейскими производителями особенно важно для британской металлургии, поскольку около 75% экспорта стали страны стоимостью примерно £3 млрд поставляется в Европейский Союз.

Генеральный директор UK Steel Питер Бреннан заявил, что прямое субсидирование является единственным способом поддержать металлургов. Организация предлагает установить предельную цену на электроэнергию; по ее оценке, это обошлось бы примерно в £51 млн в год. Государство компенсировало бы разницу в случае превышения лимита, а промышленность возвращала бы средства правительству, когда цены опускались бы ниже него.

Правительство заявило, что сокращает счета за электроэнергию до 25% для более чем 10 тысяч производственных компаний и снижает расходы сотен наиболее энергоемких предприятий примерно на £1 млрд ежегодно.

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